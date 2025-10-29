Labdarúgás
Kispályás foci: a nyolcadik hét eredményei - elverte az Akadémia az Atanácsot
Kispályás foci: a nyolcadik hét eredményei
Folytatódott a kispályás foci a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség szervezésében - városi kispályás labdarúgó-bajnokság, gólok, mérkőzések, a nyolcadik hét eredményei.
Kispályás foci - gólok, eredmények
- Conoil csoport: ATANÁCS-Illés Akadémia Fiatalok 2-5 (1-3). Gól: Szepesi T. , Varga A., ill. Győrffy M. 3, Halmosi Sz., Gecse B. Peszi FC-eSport Szombathely 5-4 (3-1). Gól: Joó B. 2, Polgár T. 2, Nagy T., ill. Kiss K. 2, Novák G., Halmos M.
- Intersport csoport: Tűzoltóság-Atlantisz SÉ SE 1-7 (0-2). Gól: Budai B., ill. Simon K. 2, Németh M. 2, Szalay D., Uri T., Gábriel B. Ivytech-Sitke 1-3 (0-0). Gól: Molnár T., ill. Poós T. 2, Gyürü T. Füles FC-Neon Teflon 4-3 (2-1). Gól: Kovács D. 2, Beke P., Derdák D., ill. Déri Cs. 2, Horváth K. Tax-Team Hungary-TDK Kispályások 4-3 (1-0). Gól: Pungor Sz. 2, Tóth D., Kovács R., ill. Gulyás T., Kajáry D., Horváth M. OFFICE-Lizard Projects 2-5 (1-3). Gól: Hende T., Koltai B., ill. Ádám V. 2, Szalay Cs. 2, Egyed A.
- NEOsport csoport: Legend Room-Budai Autófény & Kiss Kertészet 8-4 (5-1). Gól: Horváth A. 4, Romsics A. 3, Örkényi D., ill. Ragasits M. 2, Buday L. 2. Rács SE-Szikla M.F.C. 0-7 (0-3). Gól: Sásdi D. 3, Ádám V. 2, Katona A., Gáspár W. Corvin Café-LK Bulls 6-9 (3-5). Gól: Horváth M. 3, Csordás Zs. 2, Németh B., ill. Varga D. 4, Turczi D. 3, Kócs F., Széll D. Alacool-Aptív-ZOTU Reform Marketing Kft. 4-5 (2-4). Gól: Virág K. 2, Stéber V., Molnár J., ill. Dévai K. 2, Janzsó P., Pongrácz Zs., Joó B.
- Öregfiúk: Szkendó Kft. Gekko Pub-Falco-Piac Café 0-4 (0-1). Gól: Horváth R. 2, Németh Z., Németh R. Jumbo Intertrans Százhold-Ops Caffé 8-2 (4-1). Gól: Imre J. 2, Czeglédi B. 2, Pupp R. 2, Manganelli A., Subicz G., ill. Szabó A., Szepesi T. Aptív Öregfiúk-Young Boys 10-0 (4-0). Gól: Soós A. 2, Szita G. 2, Szigeti G., Vermes O., Kosztolánczi R., Molnár J., Serman R., Pinczés F. Faterok-Tenisz FC 2-4 (0-3). Gól: Jobbágyi J. 2, ill. Hajdú K. 2, Baranyai G., Mihók Cs. Old Time Fürdi Market-Tax Team Hungary Öregfiúk 0-3 (0-2). Gól: Csordás Zs., Geröly G., Hompasz M.
- Szenior: HB United-Vörös Proletár 0-3 - mérkőzés nélkül.
- Nők: Nagylengyel SE-Aranylábú Vastyúkok SE 0-5 (0-3). Gól: Boros G. 3, Pulai L. 2. SzaSza Pizza-Gersekarát 5-1 (3-0). Gól: Peresznyák D. 3, Hódosi B. 2, ill. Bauxberger K. SzaSza Pizza-Aranylábú Vastyúkok SE 1-4 (1-3). Gól: Hódosi B., ill. Egervölgyi L. 2, Boros G., Pulai l. Gersekarát-Nagylengyel SE 2-5 (2-2). Gól: Bauxberger K., Balogh Szabó R., ill. Molnár N. 4, Németh N.
