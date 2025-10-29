október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

13 perce

Kispályás foci: a nyolcadik hét eredményei - elverte az Akadémia az Atanácsot

Címkék#eredményei#sport#foci

Kispályás foci: a nyolcadik hét eredményei

Vaol.hu

Folytatódott a kispályás foci a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség szervezésében - városi kispályás labdarúgó-bajnokság, gólok, mérkőzések, a nyolcadik hét eredményei.

Kispályás foci
Kispályás foci: Boros Gabriella, az Aranylábú Vastyúkok SE gólerős játékosa.
Fotó: VN/Táncsics András

Kispályás foci - gólok, eredmények

  • Conoil csoport: ATANÁCS-Illés Akadémia Fiatalok 2-5 (1-3). Gól: Szepesi T. , Varga A., ill. Győrffy M. 3, Halmosi Sz., Gecse B. Peszi FC-eSport Szombathely 5-4 (3-1). Gól: Joó B. 2, Polgár T. 2, Nagy T., ill. Kiss K. 2, Novák G., Halmos M.
  • Intersport csoport: Tűzoltóság-Atlantisz SÉ SE 1-7 (0-2). Gól: Budai B., ill. Simon K. 2, Németh M. 2, Szalay D., Uri T., Gábriel B. Ivytech-Sitke 1-3 (0-0). Gól: Molnár T., ill. Poós T. 2, Gyürü T. Füles FC-Neon Teflon 4-3 (2-1). Gól: Kovács D. 2, Beke P., Derdák D., ill. Déri Cs. 2, Horváth K. Tax-Team Hungary-TDK Kispályások 4-3 (1-0). Gól: Pungor Sz. 2, Tóth D., Kovács R., ill. Gulyás T., Kajáry D., Horváth M. OFFICE-Lizard Projects 2-5 (1-3). Gól: Hende T., Koltai B., ill. Ádám V. 2, Szalay Cs. 2, Egyed A.
  • NEOsport csoport: Legend Room-Budai Autófény & Kiss Kertészet 8-4 (5-1). Gól: Horváth A. 4, Romsics A. 3, Örkényi D., ill. Ragasits M. 2, Buday L. 2. Rács SE-Szikla M.F.C. 0-7 (0-3). Gól: Sásdi D. 3, Ádám V. 2, Katona A., Gáspár W. Corvin Café-LK Bulls 6-9 (3-5). Gól: Horváth M. 3, Csordás Zs. 2, Németh B., ill. Varga D. 4, Turczi D. 3, Kócs F., Széll D. Alacool-Aptív-ZOTU Reform Marketing Kft. 4-5 (2-4). Gól: Virág K. 2, Stéber V., Molnár J., ill. Dévai K. 2, Janzsó P., Pongrácz Zs., Joó B.
  • Öregfiúk: Szkendó Kft. Gekko Pub-Falco-Piac Café 0-4 (0-1). Gól: Horváth R. 2, Németh Z., Németh R. Jumbo Intertrans Százhold-Ops Caffé 8-2 (4-1). Gól: Imre J. 2, Czeglédi B. 2, Pupp R. 2, Manganelli A., Subicz G., ill. Szabó A., Szepesi T. Aptív Öregfiúk-Young Boys 10-0 (4-0). Gól: Soós A. 2, Szita G. 2, Szigeti G., Vermes O., Kosztolánczi R., Molnár J., Serman R., Pinczés F. Faterok-Tenisz FC 2-4 (0-3). Gól: Jobbágyi J. 2, ill. Hajdú K. 2, Baranyai G., Mihók Cs. Old Time Fürdi Market-Tax Team Hungary Öregfiúk 0-3 (0-2). Gól: Csordás Zs., Geröly G., Hompasz M.
  • Szenior: HB United-Vörös Proletár 0-3 - mérkőzés nélkül.
  • Nők: Nagylengyel SE-Aranylábú Vastyúkok SE 0-5 (0-3). Gól: Boros G. 3, Pulai L. 2. SzaSza Pizza-Gersekarát 5-1 (3-0). Gól: Peresznyák D. 3, Hódosi B. 2, ill. Bauxberger K. SzaSza Pizza-Aranylábú Vastyúkok SE 1-4 (1-3). Gól: Hódosi B., ill. Egervölgyi L. 2, Boros G., Pulai l. Gersekarát-Nagylengyel SE 2-5 (2-2). Gól: Bauxberger K., Balogh Szabó R., ill. Molnár N. 4, Németh N. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu