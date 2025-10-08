Kispályás foci: az ötödik hét eredményei

Kispályás foci a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség szervezésében - városi kispályás labdarúgó-bajnokság, gólok, mérkőzések, az ötödik hét eredményei. Erajtolt a kupasorozat is.

Kispályás foci: Vajda Mátyás, az Ölbői Horgásztó gólerős futballistája.

Kispályás foci - gólok, mérkőzések

Conoil csoport: FocIszak FC-Bomba Car-Peszi FC 10-4 (5-2). Gól: Gyurcsányi Zs. 3, Vidák B. 3, Antoni Z., Farkas G., Horváth A., Németh B., ill. Bezdi B., Petróczy A., Polgár T., Sinka A. Unixkornis-ATANÁCS 1-4 (0-2). Gól: Berta D., ill. Varga A. 4.

Intersport csoport: Ivytech-Neon Teflon 6-3 (3-3). Gól: Vajda B. 3, Vajda B. 2, Tímár B., ill. Sebestyén L. Déri Cs., Németh B. Tűzoltóság-Lizard Projects 3-5 (0-2). Gól: Németh N. 2, Varga G., ill. Ádám V. 2, Katona A., Szabó B. Takács Á. Tax Team Hungary-Sitke 0-5 (0-2). Gól: Csizmazia A. 2, Poós T., Gyürü T., Gyürü P. OFFICE-Füles FC 8-6 (4-2). Gól: Czimber M. 5, Pezenhoffer Gy. 2, Hende T., ill. Kovács D. 3, Örkényi D. 3. TDK Kispályások-Atlantisz SÉ SE 4-13 (2-6). Gól: Gulyás T. 3, Alföldi Z., ill. Kiss M. 3, Nemes E. 3, Németh M. 3, Fichtacher A. 2, Werderits B., Simon K.

NEOsport csoport: Legend Room-Alacool-Aptív 2-2 (0-2). Gól: Romsics A., Horváth A., ill. Stéber V. 2. Vasi Meteor-Zotu Reform Marketing Kft. 6-1 (1-0). Gól: Tamás L. 2, Rajki I., Mészáros R., Szakály B., Siklósi Sz., ill. Pongrácz D. Rács SE-LK Bulls 5-2 (1-2). Gól: Dezső I. 2, Németh G., Vajda Sz., Hajba D., ill. Vajda K., Farkas P. Corvin Café-Buday Autófény & Kiss Kertészet 11-2 (5-1). Gól: Horváth M. 4, Horváth L., Kakuszi B., Tóth D. 2, Rosta D. 3, ill. Binger Á., Dunai D. Szikla M.F.C.-TDK Kft 2-0 (1-0). Gól: Ádám V., Aizenpreisz Z.

Belvárosi Menza csoport: Vegyeszöldség-Hasak/k/ 1-16 (0-9). Gól: Bonti T., ill. Dobos D. 5, Mézer V. 3, Pergel L. 2, Németh N. 2, Horváth B. 3 Antal P. Sasoló Kecskék-FC Classic 0-4 (0-1). Gól: Szvoboda D. 2, Tóth F. 2.

Öregfiúk: Falco-Piac Café-Tenisz FC 7-4 (4-2). Gól: Farkas G. 3, Horváth R. 2, Janzsó Z., Németh R., ill. Molnár Cs. 2, Geröly Á., Babócsi P. Szkendó Kft.-Gekko Pub-Old Time-Fürdi Market 8-4 (4-4). Gól: Kopácsi S. 4, Neczpál G. 2, Fekete Z., Dénes G., ill. Horváth L., Badics T., Wágner R., Tóth P. Aptív Öregfiúk-Ops Caffé 2-4 (1-2). Gól: Molnár J., Szita G., ill. Kremser Cs., Velladits A., Bochnak R., Pálmai P. Jumbo Intertrans Százhold-Faterok 2-2 (2-0). Gól: Manganelli A. 2, ill. Vajda Sz. 2. Young Boys Szombathely-Tax Team Hungary Öregfiúk 3-5 (1-2). Gól: Czibók A. 2, Czibók R., ill. Geröly G. 2, Borhy Sz. , Csordás Zs., Magyar Zs.