Kamion Eb

1 órája

Kiss Norbert: az Európa-bajnok Spanyolországban zárja a szezont!

Spanyolországi versenyhétvégével zárul a kamionos Európa-bajnokság. A friss Eb-győztes Kiss Norbert célja, hogy megnyerte a csapatversenyt (is) a Révész Racing számára!

Kiss Norbert és "Balu", a kamion - a legyőzhetetlet páros!

Fotó: VN/Révész Racing

Kaminos Európa-bajnokság, fókuszban a csapatverseny – a Révész Racing Jarama aszfaltcsíkján védheti meg címét, a friss Európa-bajnok Kiss Norbert segítségével, vezérletével.

Kiss Norbert
Kiss Norbert a dobogó tetején.
Fotó: VN/Révész Racing

Kiss Norbert, Révész Racing

Kiss Norbert az előző versenyhétvégén, Franciaországban, Le Mans legendás pályáján győjtötte be hetedik kamionos Európa-bajnoki címét - ezzel a szombathelyi pilóta sporttörténelmet írt, ugyanis ő az első hétszeres Eb-győzetese a kamionos "szakágnak". De az utolsó versenyhétvégére is maradt tét, izgalom: ugyanis a Révész Racing is szeretné megvédeni Európa-bajnoki címét csapatban - amihez bizony nagyon kell Norbi jó teljesítménye!

56 pont. Ennyi az előnye a Révész Racing Team-nek a Die BullenVon Iveco előtt az Eb utolsó versenyhétvégéje előtt. Spanyolországban pedig címvédésre készül a Révész Racing, ehhez az kell, hogy a szombathelyi pilóta mellett a csapattárs, René Reinert is pontokat szerezzen Jaramában. Kiss Norbert jól ismeri a hétvégi helyszínt, többször versenyzett már sikeresen Jaramában. A Madrid melletti 3,8 km hosszú aszfaltcsík 14 kanyart, és két hosszabb egyenest tartalmaz. Trükkös, lassú kanyarokkal is rendelkezik, így fontos lesz a helyes beállítás megtalálása.

A szombati két verseny 15.20-kor és 17.35-kor kezdődik, vasárnap pedig 13.25-kor és 15.45-kor startol el a mezőny.

 

 

