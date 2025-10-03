Kiss Norbert: az Európa-bajnok Spanyolországban zárja a szezont!

56 pont. Ennyi az előnye a Révész Racing Team-nek a Die BullenVon Iveco előtt az Eb utolsó versenyhétvégéje előtt. Spanyolországban pedig címvédésre készül a Révész Racing, ehhez az kell, hogy a szombathelyi pilóta mellett a csapattárs, René Reinert is pontokat szerezzen Jaramában. Kiss Norbert jól ismeri a hétvégi helyszínt, többször versenyzett már sikeresen Jaramában. A Madrid melletti 3,8 km hosszú aszfaltcsík 14 kanyart, és két hosszabb egyenest tartalmaz. Trükkös, lassú kanyarokkal is rendelkezik, így fontos lesz a helyes beállítás megtalálása.