Kiss Norbert Spanyolországban zárta a szezont - remekül!

A friss kamionos Európa-bajnok Kiss Norbert a szezont záró spanyolországi versenyhétvégén sem lassított, két futamgyőzelmet is aratott – így címvédéshez, csapatban ötödik Eb-győzelméhez segítette a Révész Racing gárdáját!

Tóth Gábor

A szombathelyi pilóta, Kiss Norbert az előző versenyhétvégén, Franciaországban, Le Mans legendás pályáján gyűjtötte be hetedik kamionos Európa-bajnoki címét – ezzel a sporttörténelmet írt, ugyanis az első hétszeres Eb-győzetese lett a kamionos „szakágnak”. De az utolsó versenyhétvégére is maradt tét: ugyanis a Révész Racing  is szerette volna megvédeni Európa-bajnoki címét csapatban – amihez bizony nagyon kellett Norbi jó teljesítménye! 

Kiss Norbert
A hétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert!
Forrás: Meder István/Archív

Kiss Norbert pedig nem lassított Jaramában, hozta a tőle elvárt, megszokott magas színtű teljesítményt

A szombati időmérő edzésen magabiztosan szerezte meg az első rajtkockát – a pole pozíciót pedig magabiztosan váltotta futamgyőzelemre. Bár a hatszoros Eb-győztes német Jochen Hahn igyekezett nyomást gyakorolni rá, Norbi a start után megtartotta a vezető pozíciót és a leintésig nem is engedte ki a kezéből a sikert – rajt-él győzelmet aratott. A Révész Racing másik versenyzője, a csapat korábbi MAN kamionjával versenyző német René Reinert pedig harmadik helyen ért célba, ami azt jelentette, hogy a hátralévő eredményektől függetlenül a magyar alakulat, a Reinert-Révész Racing csapat sorozatban ötödször lett Eb-győztes! A szombati második viadalon a fordított rajtrácsos szabálynak megfelelően a szombathelyi győzelem a nyolcadik helyről rajtolt, végül negyedikként fejezte be a versenyt.

Kiss Norbertet a vasárnapi időmérő edzésen sem tudták megszorongatni a riválisok. És akárcsak szombaton, vasárnap is simán váltotta futamgyőzelemre az első rajtkockát. A nap második, a hétvége és a szezon utolsó futamán Norbi ismét a nyolcadik helyről kellett startolt, és a nyolcadik pozícióban is ért célba.

Kiss Norbert nagyszerű 2025-ös szezont futott. Összesen 419 pontot gyűjtve, 94 pontos előnnyel lett sorozatban ötödször, összességében hetedszer a gyorsasági kamionos szakág Európa-bajnoka, csapata, a Révész Racing pedig a Reinert istállóval közösen egymás utáni ötödik Eb-címét gyűjtötte be a csapatok versenyében.

Az egyéni pontverseny végeredménye 8 forduló (32 futam) után: 1. Kiss Norbert (magyar, MAN) 419 pont, 2. Jochen Hahn (német, Iveco) 325, 3. Stephanie Halm (német, Iveco) 229.

