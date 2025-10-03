Gyászol a magyar sportvilág

Életének 91. évében elhunyt Kopeczky Lajos - írta meg a Magyar Nemzet. A legendás televízióriportertől sokan búcsúznak, a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) közösségi oldalán úgy fogalmaz: Kopeczky Lajos igazi reneszánsz ember volt.

Forrás: MSÚSZ/Róth Tamás

Az újságíró 1935. július 26-án született Budapesten, Ferencvárosban. 1959-ben építészdiplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, és elvégezte a zenei konzervatóriumot is. A Magyar Televíziónál 1969-től főállásban dolgozott - idézte fel a hirado.hu -, többek között a Telesport riportere, majd húsz évig a Híradó sportkommentátora volt. Hatvanadik születésnapján ment nyugdíjba az MTV-től. Kopeczky Lajos 35 évig volt tagja a magyar újságíró labdarúgó-válogatottnak. 2011-ben megkapta a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, 2017-ben pedig Prima Primissima-díjjal tüntették ki a magyar sajtóért végzett munkájáért. Az MSÚSZ szolidaritási bizottságának vezetője volt - olvasható az MTI-n.