Búcsú

1 órája

Gyászol a magyar sportvilág

Címkék#Magyar Sportújságírók Szövetség#Kopeczky Lajos#MSÚSZ

Gyászol a magyar sportközösség.

Vaol.hu

Életének 91. évében elhunyt Kopeczky Lajos - írta meg a Magyar Nemzet. A legendás televízióriportertől sokan búcsúznak, a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) közösségi oldalán úgy fogalmaz: Kopeczky Lajos igazi reneszánsz ember volt.

Forrás: MSÚSZ/Róth Tamás

Kopeczky Lajos igazi reneszánsz ember volt

Az újságíró 1935. július 26-án született Budapesten, Ferencvárosban. 1959-ben építészdiplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, és elvégezte a zenei konzervatóriumot is. A Magyar Televíziónál 1969-től főállásban dolgozott - idézte fel a hirado.hu -, többek között a Telesport riportere, majd húsz évig a Híradó sportkommentátora volt. Hatvanadik születésnapján ment nyugdíjba az MTV-től. Kopeczky Lajos 35 évig volt tagja a magyar újságíró labdarúgó-válogatottnak. 2011-ben megkapta a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, 2017-ben pedig Prima Primissima-díjjal tüntették ki a magyar sajtóért végzett munkájáért. Az MSÚSZ szolidaritási bizottságának vezetője volt - olvasható az MTI-n.

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
