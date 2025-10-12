Itt a rossz körmendi rajt következménye: távozott a vezetőedző

Ahogy arról beszámoltunk, szombaton az Egis Körmend harmadik bajnoki mérkőzését is elveszítette. A vasiak ezúttal Debrecenben kaptak ki, méghozzá 19 ponttal. A pocsék rajt pedig nem maradt következmények nélkül, ugyanis vasárnap reggel a klub hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztattak, hogy távozik Teo Hojč vezetőedző a csapat éléről.

Körmend: távozik Teo Hojč vezetőedző

Körmend: távozott az edző

- Közös megegyezéssel távozik Teo Hojč vezetőedző Az első három fordulóra és a klub érdekeire figyelemmel szerződést bontottunk Hojč-csal. A problémákat minden érintett elismerte, a felek korrekt módon váltak el. Teo személyében egy nagyon jó embert ismertünk meg, további munkájához sok sikert, neki és családjának jó egészséget kívánunk. A csapatot megbízottként Kocsis Tamás másodedző készíti fel a következő meccsre, a vezetőedző pótlásán dolgozik a menedzsment - olvasható a közleményben.