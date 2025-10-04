Körmend-Sopron: a nyugati rangadó

Mindkét csapat vereséggel kezdte a bajnokságot. A Rába-partiak ugyan sokáig kézben tartották az NKA Universitas Pécs elleni hazai bajnokit, de végül hosszabbítás után 97-95-re kikaptak. A Sopron is hazai pályán maradt alul, az Alba Fehérvár 98-90-ra nyert Sopronban. Mindkét csapat kerete átalakult, légiósok mentek, újak jöttek, így tehát egy forduló után nehéz az esélyeket latolgatni. Mindenesetre a soproniaknak az Alba ellen nem kevesebb, mint 40 triplakísérlete volt – ebből 17 sikeres. A kék-fehérek bátran próbálkoznak a körön kívülről is, igaz, legutóbb nem túl nagy hatékonysággal. A két csapat összecsapása mindig preztízsmeccsnek számít – és ebből kifolyólag (is) a két szurkolótábor nincs túl jóban egymással...

A Körmend légiósa, Jalen Moore az első fordulóban jó teljesítményt nyújtott

Fotó: Jambori Tamas

Ezt várja a Körmend edzője

– Nincsen könnyű meccs a bajnokságban, mint ahogyan gyenge ellenfél sem – mondta Teo Hojc, a piros-feketék vezetőedzője. – Minden csapat jó minőséget képvisel. Az első dolgunk az volt, hogy kielemeztük és beszéltünk az első bajnoki mérkőzésről, hogy melyek voltak a hibáink. Ezeket limitálnunk kell. Nem szabad annyi könnyű kosarat kapnunk, mint legutóbb, ez az első. De jobban kontrollálnunk kell a lepattanózást is, hogy ne adjunk második esélyt az ellenfélnek. És mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a saját játékunkat tudjuk játszani és harcolnunk kell minden pozícióért védekezésben és támadásban egyaránt.