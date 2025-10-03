Szombati számunkban: Kosármagazin! A kiadvány tavaly is nagy sikert aratott.

Ismét Kosármagazin - szombati számunkban!

Forrás: Shutterstock

Ismét Kosármagazin - szombati számunkban!

A Kosármagazin felvezetéseként a magyar válogatott világbajnoki selejtező-sorozatát taglaljuk: az eddigi eredményekkel, a nemzeti csapat menetrendjével.

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely ismét merész tervekkel vág neki a szezonnak, ismertetjük az ellenfeleket, a szombathelyi csapat menetrendjét. Milos Konakov vezetőedző, és az új ügyvezető, Máté Gábor a célokról, a feladatokról – és a lehetőségekről – beszél.

Teo Hojc személyében új szakvezető ült le az Egis Körmend kispadjára – a rutinos tréner az elvárásairól, a tervekről, a csapatról beszél. Régi ismerős, egy klublegend, Zsebe Ferenc viszi tovább az ügyvezetői feladatokat a piros-fekete klubnál – aki beszámol az elmúlt időszak történéseiről, és a terveiről.

A teljes NB I. sorsolása megtalálható a kiadványban. Valamint az átigazolási körképről is tájékoztatást kapnak a sportág szerelmesei – az összes NB I.-es csapatnál történt nyári játékosmozgás össze lett gyűjtve. Figyelmet szenteltünk az amatőr szektornak, a városi-megyei bajnokságoknak is.