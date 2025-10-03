október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

2 órája

Ismét Kosármagazin - szombati számunkban!

Címkék#eredmények#Egis Körmend#világbajnoki#kosármagazin kiadvány#kosárlabda

Szombati számunkban jelenik meg lapunk hagyományos, népszerű Kosármagazin elnevezésű kiadványa. A Kosármagazin a 2024/2025-ös kosárlabdaszezonnal foglalkozik - részletesen.

Vaol.hu

Szombati számunkban: Kosármagazin! A kiadvány tavaly is nagy sikert aratott. 

Ismét Kosármagazin - szombati számunkban!
Ismét Kosármagazin - szombati számunkban!
Forrás: Shutterstock

Ismét Kosármagazin - szombati számunkban!

A Kosármagazin felvezetéseként a magyar válogatott világbajnoki selejtező-sorozatát taglaljuk: az eddigi eredményekkel, a nemzeti csapat menetrendjével.

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely ismét merész tervekkel vág neki a szezonnak, ismertetjük az ellenfeleket, a szombathelyi csapat menetrendjét. Milos Konakov vezetőedző, és az új ügyvezető, Máté Gábor a célokról, a feladatokról – és a lehetőségekről – beszél.

Teo Hojc személyében új szakvezető ült le az Egis Körmend kispadjára – a rutinos tréner az elvárásairól, a tervekről, a csapatról beszél. Régi ismerős, egy klublegend,  Zsebe Ferenc  viszi tovább az ügyvezetői feladatokat a piros-fekete klubnál – aki beszámol az elmúlt időszak történéseiről,  és a terveiről.

A teljes NB I. sorsolása megtalálható a kiadványban. Valamint az átigazolási körképről is tájékoztatást kapnak a sportág szerelmesei – az összes NB I.-es csapatnál történt nyári játékosmozgás össze lett gyűjtve. Figyelmet szenteltünk az amatőr szektornak, a városi-megyei bajnokságoknak is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu