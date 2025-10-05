Kutyákkal vonultak a pályára a Haladás-futballisták - Fotók!

A Haladás futballcsapatának és a Puskás Akadémia II. játékosai menhelyi kutyákkal vonultak pályára a vasárnap délutáni, Haladás-Puskás Akadémia II. elleni mérkőzést megelőzően az Állatok Világnapja alkalmából.

Kutyákkal vonultak a pályára a Haladás-futballisták

A pénztáraknál pénzbeli és tárgyi adományokat gyűjtenek az egyesület számára, legyen szó jó minőségű állateledelről, nyakörvről, pórázról, fertőtlenítőről, vagy épp játékokról. Emellett a Haladás-drukkerek beküldött fotói is láthatóak voltak a stadion kivetítőin – kis kedvenceik képei melegítették a hangulatot a mérkőzés előtt.