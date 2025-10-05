október 5., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Kutyákkal vonultak a pályára a Haladás-futballisták - Fotók!

A vasárnapi Haladás-Puskás Akadémia II. NB III-as labdarúgó-mérkőzés előtt a Haladás és a Fekete István Állatvédő Egyesület közös akcióval ünnepelte október 4-ét, az Állatok Világnapját.

Pum András

A Haladás futballcsapatának és a Puskás Akadémia II. játékosai menhelyi kutyákkal vonultak pályára a vasárnap délutáni, Haladás-Puskás Akadémia II. elleni mérkőzést megelőzően az Állatok Világnapja alkalmából.

Kutyákkal vonultak a pályára a Haladás-futballisták

 

A pénztáraknál pénzbeli és tárgyi adományokat gyűjtenek az egyesület számára, legyen szó jó minőségű állateledelről, nyakörvről, pórázról, fertőtlenítőről, vagy épp játékokról. Emellett a Haladás-drukkerek beküldött fotói is láthatóak voltak a stadion kivetítőin – kis kedvenceik képei melegítették a hangulatot a mérkőzés előtt. 

Haladás játékosok kutyákkal

Fotók: Szendi Péter

A Haladásnak egyébként 2021-ben már - akkor még az NB II-ben - volt egy ilyen akciója, akkor szintén kutyákkal vonultak ki a pályára a labdarúgók.

 

