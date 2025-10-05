1 órája
Kutyákkal vonultak a pályára a Haladás-futballisták - Fotók!
A vasárnapi Haladás-Puskás Akadémia II. NB III-as labdarúgó-mérkőzés előtt a Haladás és a Fekete István Állatvédő Egyesület közös akcióval ünnepelte október 4-ét, az Állatok Világnapját.
A Haladás futballcsapatának és a Puskás Akadémia II. játékosai menhelyi kutyákkal vonultak pályára a vasárnap délutáni, Haladás-Puskás Akadémia II. elleni mérkőzést megelőzően az Állatok Világnapja alkalmából.
A pénztáraknál pénzbeli és tárgyi adományokat gyűjtenek az egyesület számára, legyen szó jó minőségű állateledelről, nyakörvről, pórázról, fertőtlenítőről, vagy épp játékokról. Emellett a Haladás-drukkerek beküldött fotói is láthatóak voltak a stadion kivetítőin – kis kedvenceik képei melegítették a hangulatot a mérkőzés előtt.
Haladás játékosok kutyákkalFotók: Szendi Péter
A Haladásnak egyébként 2021-ben már - akkor még az NB II-ben - volt egy ilyen akciója, akkor szintén kutyákkal vonultak ki a pályára a labdarúgók.