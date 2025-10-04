Labdarúgás: továbbjutott a Magyar Kupában a Viktoria

Viktoria FC–Szekszárdi WFC 2-0 (1-0). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 150 néző, női labdarúgó Magyar Kupa-nyolccaddöntő mérkőzés, vezette: Muhari.

A Viktoria FC labdarúgósapata 2-0-ra nyert

Fotó: Unger Tamás



Viktoria FC: Schvirján – Urbán, Kovács V. Pintér – Nagy D. (Tőzsér, 86.), Németh M., Novák (Csanádi, 46.), Sági, Csejtei (Licskai, 63.) – Petrovics (Czakó, 76.), Csizmadia (Hécz, 46.). Edző: Markó Edina.

Gólszerzők: Pintér (31.), Licskai (86.).

A szombathelyiek kezdték jobban a mérkőzést, rengeteg szögletet rúgtak emellett több helyzetet is kidolgoztak. Aztán fél órányi játékot követően a vezetést is megszerezték a vasiak. Egy jobb oldali szöglet után a hosszú saroknál érkező Pintér fejelt közelről a hálóba (1-0).

Szünet után stabilabbá vált a Szekszárd, de változatlanul a vasiak irányították a játékot. A hazaiak további gólokat is szerezhettek volna, Hécz felső kapufát lőtt, Czakó pedig ziccerben a kapust találta telibe. A 86. percben eldőlt a mérkőzés. Csanádi mélységi passza után Licskai szépen átvette a labdát, majd 14 méterről a hálóba lőtt (2-0).