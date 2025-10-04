október 4., szombat

Női labdarúgás

1 órája

Labdarúgás: továbbjutott a Magyar Kupában a Viktoria

Címkék#Viktoria FC#labdarúgósapat#nyolcaddöntő#Szekszárd

Továbbjutott a női labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe a Viktoria FC. A vasiak 2-0-ra verték a Szekszárdot.

Pum András

Viktoria FC–Szekszárdi WFC 2-0 (1-0). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 150 néző, női labdarúgó Magyar Kupa-nyolccaddöntő mérkőzés, vezette: Muhari.

labdarúgás
A Viktoria FC labdarúgósapata 2-0-ra nyert
Fotó: Unger Tamás


Viktoria FC: Schvirján – Urbán, Kovács V. Pintér – Nagy D. (Tőzsér, 86.), Németh M., Novák (Csanádi, 46.), Sági, Csejtei (Licskai, 63.) – Petrovics (Czakó, 76.), Csizmadia (Hécz, 46.). Edző: Markó Edina.
Gólszerzők: Pintér (31.), Licskai (86.).
A szombathelyiek kezdték jobban a mérkőzést, rengeteg szögletet rúgtak emellett több helyzetet is kidolgoztak. Aztán fél órányi játékot követően a vezetést is megszerezték a vasiak. Egy jobb oldali szöglet után a hosszú saroknál érkező Pintér fejelt közelről a hálóba (1-0). 
Szünet után stabilabbá vált a Szekszárd, de változatlanul a vasiak irányították a játékot.  A hazaiak további gólokat is szerezhettek volna, Hécz felső kapufát lőtt, Czakó pedig ziccerben a kapust találta telibe. A 86. percben eldőlt a mérkőzés. Csanádi mélységi passza után Licskai szépen átvette a labdát, majd 14 méterről a hálóba lőtt (2-0). 

Viktoria - Szekszárd

Fotók: Unger Tamás

A Viktoria magabiztosan nyert és jutott a legjobb nyolc közé.
 

 

