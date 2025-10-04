1 órája
Labdarúgás: továbbjutott a Magyar Kupában a Viktoria
Továbbjutott a női labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe a Viktoria FC. A vasiak 2-0-ra verték a Szekszárdot.
Viktoria FC–Szekszárdi WFC 2-0 (1-0). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 150 néző, női labdarúgó Magyar Kupa-nyolccaddöntő mérkőzés, vezette: Muhari.
Viktoria FC: Schvirján – Urbán, Kovács V. Pintér – Nagy D. (Tőzsér, 86.), Németh M., Novák (Csanádi, 46.), Sági, Csejtei (Licskai, 63.) – Petrovics (Czakó, 76.), Csizmadia (Hécz, 46.). Edző: Markó Edina.
Gólszerzők: Pintér (31.), Licskai (86.).
A szombathelyiek kezdték jobban a mérkőzést, rengeteg szögletet rúgtak emellett több helyzetet is kidolgoztak. Aztán fél órányi játékot követően a vezetést is megszerezték a vasiak. Egy jobb oldali szöglet után a hosszú saroknál érkező Pintér fejelt közelről a hálóba (1-0).
Szünet után stabilabbá vált a Szekszárd, de változatlanul a vasiak irányították a játékot. A hazaiak további gólokat is szerezhettek volna, Hécz felső kapufát lőtt, Czakó pedig ziccerben a kapust találta telibe. A 86. percben eldőlt a mérkőzés. Csanádi mélységi passza után Licskai szépen átvette a labdát, majd 14 méterről a hálóba lőtt (2-0).
Viktoria - SzekszárdFotók: Unger Tamás
A Viktoria magabiztosan nyert és jutott a legjobb nyolc közé.