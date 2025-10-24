október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karate

51 perce

„Leo” Karate-do SE: érmes fiatalok

Címkék#sport#karate#verseny

A napokban Ajkán rendezték meg az V. Sun-Dome Kupa elnevezésű nyílt országos karateversenyt. A hagyományos, népszerű erőpróbán ott voltak a szombathelyi „Leo” Karate-do SE sportolói is.

Vaol.hu

Remekül teljesítettek a „Leo” Karate-do SE korosztályos sportolói az ajkai országos erőpróbán - érmes vasi fiatalok.

„Leo” Karate-do SE
„Leo” Karate-do SE - az ajkai csapat.
Fotó: VN/„Leo” Karate-do SE

„Leo” Karate-do SE - érmes fiatalok

A hagyományos, népszerű (V. Sun-Dome Kupa) ajkai erőpróbán 11 karate egyesület vett részt, 200 nevezést regisztráltak a szervezők. A vasi, szombathelyi színeket a „Leo” Karate-do SE képviselte öt sportolóval.

  • A 8-9 éves korosztály össze lett vonva a 10-11 éves korosztállyal. Varga Sarolta a 8-9 évesek, míg Varga Boróka és Németh Anna a 10-11 évesek között nevezett – de így egymással versenyeztek katában (formagyakorlat) A három lány körmeccset vívott: Németh Anna bizonyult a legjobbnak, Varga Boróka ezüst-, Varga Sarolta bronzérmes lett. Anna és Boróka indultak az idősebb korosztályban, a 12-13 évesek között is katában: Anna ezúttal is a dobogó legfelső fokára állhatott fel, míg Boróka bronzéremmel zárt. A 12-13 éves fiúknál katában Németh Máté indult, aki egészen a döntőig menetelt, ott viszont vereséget szenvedett, így be kellett érnie azmásodik hellyel. Máté a 14-15 évesek között is próbára tette a tudását, felkészültségét – kiharcolt magának egy értékes bronzérmet. A 16-17 éves korosztályban Fülöp Endre Csanád katában remek teljesítménnyel jutott el a döntőig, azonban a fináléban kikapott, így másodikként zárt.
  • Kumite (küzdelem) versenyszámban Varga Sarolta és Fülöp Endre Csanád nevezett. A 8-9 éves lányoknál Sarolta magabiztos teljesítménnyel jutott a döntőbe, ahol szintén remekelt, így begyűjtötte az aranyérmet. Míg a 16-17 éves fiúknál Fülöp Endre Csanád szerzett bronzérmet.

– Természetesen elégedett vagyok a tanítványaim teljesítményével, akárcsak az eredményeikkel, büszke vagyok rájuk – összegzett Gál Róbert, a „Leo” Karate-do SE vezetőedzője.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu