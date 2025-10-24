Karate 3 órája

„Leo” Karate-do SE: érmes fiatalok

A napokban Ajkán rendezték meg az V. Sun-Dome Kupa elnevezésű nyílt országos karateversenyt. A hagyományos, népszerű erőpróbán ott voltak a szombathelyi „Leo” Karate-do SE sportolói is.

Remekül teljesítettek a „Leo” Karate-do SE korosztályos sportolói az ajkai országos erőpróbán - érmes vasi fiatalok. „Leo” Karate-do SE - az ajkai csapat.

Fotó: VN/„Leo” Karate-do SE „Leo” Karate-do SE - érmes fiatalok A hagyományos, népszerű (V. Sun-Dome Kupa) ajkai erőpróbán 11 karate egyesület vett részt, 200 nevezést regisztráltak a szervezők. A vasi, szombathelyi színeket a „Leo” Karate-do SE képviselte öt sportolóval. A 8-9 éves korosztály össze lett vonva a 10-11 éves korosztállyal. Varga Sarolta a 8-9 évesek, míg Varga Boróka és Németh Anna a 10-11 évesek között nevezett – de így egymással versenyeztek katában (formagyakorlat) A három lány körmeccset vívott: Németh Anna bizonyult a legjobbnak, Varga Boróka ezüst-, Varga Sarolta bronzérmes lett. Anna és Boróka indultak az idősebb korosztályban, a 12-13 évesek között is katában: Anna ezúttal is a dobogó legfelső fokára állhatott fel, míg Boróka bronzéremmel zárt. A 12-13 éves fiúknál katában Németh Máté indult, aki egészen a döntőig menetelt, ott viszont vereséget szenvedett, így be kellett érnie azmásodik hellyel. Máté a 14-15 évesek között is próbára tette a tudását, felkészültségét – kiharcolt magának egy értékes bronzérmet. A 16-17 éves korosztályban Fülöp Endre Csanád katában remek teljesítménnyel jutott el a döntőig, azonban a fináléban kikapott, így másodikként zárt.

a 8-9 évesek, míg és a 10-11 évesek között nevezett – de így egymással versenyeztek katában (formagyakorlat) A három lány körmeccset vívott: Németh Anna bizonyult a legjobbnak, Varga Boróka ezüst-, Varga Sarolta bronzérmes lett. Anna és Boróka indultak az idősebb korosztályban, a 12-13 évesek között is katában: Anna ezúttal is a dobogó legfelső fokára állhatott fel, míg Boróka bronzéremmel zárt. A 12-13 éves fiúknál katában indult, aki egészen a döntőig menetelt, ott viszont vereséget szenvedett, így be kellett érnie azmásodik hellyel. Máté a 14-15 évesek között is próbára tette a tudását, felkészültségét – kiharcolt magának egy értékes bronzérmet. A 16-17 éves korosztályban katában remek teljesítménnyel jutott el a döntőig, azonban a fináléban kikapott, így másodikként zárt. Kumite (küzdelem) versenyszámban Varga Sarolta és Fülöp Endre Csanád nevezett. A 8-9 éves lányoknál Sarolta magabiztos teljesítménnyel jutott a döntőbe, ahol szintén remekelt, így begyűjtötte az aranyérmet. Míg a 16-17 éves fiúknál Fülöp Endre Csanád szerzett bronzérmet. – Természetesen elégedett vagyok a tanítványaim teljesítményével, akárcsak az eredményeikkel, büszke vagyok rájuk – összegzett Gál Róbert, a „Leo” Karate-do SE vezetőedzője.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!