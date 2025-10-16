október 16., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

Magyar Kupa: nagy meglepetések a negyedik fordulóban - fotók

Címkék#eredmények#labdarúgás#Magyar Kupa

A negyedik forduló mérkőzéseivel folytatódott a labdarúgó Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa. Magyar Kupa: több pályán is komoly meglepetés született.

Tóth Gábor

Vasi Magyar Kupa: nagy meglepetések - akárcsak az előző játéknapon!

Magyar Kupa
Magyar Kupa: Körmend-Szarvaskend - a házigazda nyerte a szomszédvári rangadót.
Fotó: Szendi Péter

Komoly meglepetéseket hozott a labdarúgó Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa negyedik fordulója. Például Lukácsházán esett ki a címvédő Király! A nem is olyan régen még a Ferencvárossal játszó Szarvaskend is búcsúzott a sorozattól: szomszédvári rangadót bukott Körmenden – 11-esek után. Az Újprint Gércén veszett büntetőpárbajt. Az III. osztályú csapatok csatáját a Vasvár nyerte Nemeskoltán. A Kőszeg nem tudta borítani a papírformát, biztosan nyert a vendég Sárvár.

Vármegyei Magyar Kupa: Körmend-Szarvaskend

Fotók: Szendi Péter

Magyar Kupa - jegyzőkönyvek

  • Schott Lukácsháza SE (I.)–Király SE (I.) 1–0 (1–0). Lukácsháza, labdarúgó kupamérkőzés, vezette: Vass I.
    Lukácsháza: Bán – Pados, Bolfán, Krancz (Németh Cs.), Iker, Naisz (Tóth D.), Vörös, Márok (Rozmán), Csuka, László, Gombás. Edző: Sántha Szilárd
    Király: Kovács Á. – Takács, Bodor, Szabó B. (László), Kudron (Katona), Németh G., Czöndör (Schimmer), Rózsa (Nagy Á.), Horváth D., Halmosi, Németh M. Edző: Hegyi László.
    Gólszerző: Márok.
  • Nemeskoltai KSK (III.)–Vasvár VSE (III.) 2–3 (1–3). Nemeskolta. Jv.: Németh T.
    Nemeskolta: Farkas B. – Sipos, Németh L., Haraszti, Káldi, Gombkötő, Imris, Stéber (Keresi), Kovács A., Szén, Dienes.
    Vasvár: Gombor – Sipos, Dénes, Lukács (Németh R.), Elekes (Gargya), Bödei (Smolczer), Berta, Tausz, Gotthárd, Dávid, Márton. Edző: Sziffer István.
    Gólszerzők: Szén, Haraszti, ill. Gotthárd (2), Tausz.
  • Gérce-Vásárosmiske KSE (II.)–Újperint SE (II.) 4–4 (2–1) – büntetőkkel 6–5. Gérce. Jv.: Kondor T.
    Gérce: Lengyel (Komáromi Z.) – Glavánovics, Károlyi, Süle (Komáromi A.), Kiss L., Major, Nunkovics, Kovács T., Kövesdi D., Mesterházy, Kövesdi A. (Soós, Tóth R.). Edző: Haraszti István.
    Újperint: Tóth D. – Sásdi, Kardos, Buna, Imre, Hegyi D., Horváth M., Gombás, Szász, Varga L., Bakucz. Edző: Windisch Csaba.
    Gólszerzők: Major (3), Süle, ill. Varga L. (2), Imre, Hegyi D.
  • Kőszegi Lóránt FC (II.)–Sárvár FC (I.) 0–4 (0–2). Kőszeg. Jv.: Boda Gy.
    Kőszeg: Berber – Kiss B., Lintner, Imre (Molnár Cs.), Marti, Szijártó, Kovács Zs. (Varga D.), Takács, Balázs (Réti), Kalucza (Kumánovich), Horváth N. (Prógli). Edző: Szolyák Tibor.
    Sárvár: Szlámer – Takács, Piros, Potyi, Vajda (Könczöl), Tóth M., Kovács B. (Szemes), Ódor, Varga Á. (Kónya), Csonka, Horváth K. Edző: Nagy Dániel.
    Gólszerzők: Piros (2), Vajda, Takács.
  • Körmendi FC (I.)–Szarvaskend SE (I.) 1–1 (0–0) – büntetőkkel 5-4. Körmend. Jv.: Imre B.
    Körmend: Pataki – Pálmai, Kelemen, Likerecz, Szijjártó Ár., Szijjártó Áb., Kovács K., Vígh, Pálla, Szemes, Nagy B. Edző: Takács Gábor.
    Szarvaskend: Esztergályos – Velekei, Tóth A., Zsoldos, Meskó, Tuboly, Cseresnyés, Tóth G., Kellner, Törő (Kopfer), Niksz. Edző: Kurucz Ádám.
    Gólszerzők: Likerecz, ill. Tóth A.

A 4. fordulóból még maradt egy mérkőzés: a Telekes Medosz SE (II.)–Szentgotthárdi VSE (I.) összecsapást jövő héten kedden, 15.30-kor rendezik.

 

 

