Magyar Kupa: nagy meglepetések a negyedik fordulóban - fotók

Vasi Magyar Kupa: nagy meglepetések - akárcsak az előző játéknapon!

Magyar Kupa: Körmend-Szarvaskend - a házigazda nyerte a szomszédvári rangadót.

Fotó: Szendi Péter

Komoly meglepetéseket hozott a labdarúgó Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa negyedik fordulója. Például Lukácsházán esett ki a címvédő Király! A nem is olyan régen még a Ferencvárossal játszó Szarvaskend is búcsúzott a sorozattól: szomszédvári rangadót bukott Körmenden – 11-esek után. Az Újprint Gércén veszett büntetőpárbajt. Az III. osztályú csapatok csatáját a Vasvár nyerte Nemeskoltán. A Kőszeg nem tudta borítani a papírformát, biztosan nyert a vendég Sárvár.