Világbajnoki-selejtező előtt

42 perce

Magyar-örmény: edzésben a válogatott, ki helyettesíti Dibuszt?

Címkék#kapus#magyar válogatott#dibusz dénes

Hérfő óta Telkiben edz a szombati, örmények elleni világbajnoki labdarúgó-selejtező mérkőzésre készülő magyar labdarúgó-válogatott.

Pum András

Szombaton 18 órakor világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában Magyarország Örményországot fogadja. Az már biztos, hogy Marco Rossi nem számíthat a sérült Dibusz Dénesre, helyére az MTK kapusát, Demjén Patrikot hívta be a kapitány. Sallai Roland és Varga Barnabás pedig eltiltás miatt nem szerepelhet - viszont utóbbi kettő a keddi (20.45), portugálok elleni lisszaboni meccsen már játszhat. Dibusz helyett elképzelhető, hogy az Angliában védő Tóth Balázs áll a kapuban. A magyar csapatnak nyernie kell a második helyhez - ellenkező esetben nagyon-nagyon nehéz dolga lehet a folytatásban...

magyar
Telkiben edz a magyar válogatott
Fotó: MTI/Purger Tamás

A magyarok hétfő óta Telkiben gyakorolnak, a keretben a szombathelyi Schäfer Andrással, a szentpéterfai Varga Barnabással, valamint a korábban a Haladásban szerepelt Mocsi Attilával, Tóth Barnával és molnár Rajmunddal. Öt vasi kötődésű futballista a válogatottban - veretes névsor!

DEMJÉN Patrik
Demjén Patrik érkezett Dibusz Dénes helyére. Fotó: MTI/Purger Tamás

A MAGYAR KERET

Kapusok: Demján Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

SZALAI Attila
Szalai Attila az edzésen. Fotó: MTI/Purger Tamás

AZ ÖRMÉNY VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Henri Avagjan (Pjunik), Ognjen Csancsarevics (Noa), Arszen Beglarjan (Alaskert)
Védők: Kamo Hovhaniszjan (Ararat-Armenia), Szergej Muradjan (Noa), Sztyopa Mkrtcsjan (Osijek – Horvátország), Erik Pilojan (Urartu), Edgar Grigorjan (Ararat-Armenia), Giorgi Harutjunjan (Puskás Akadémia FC – Magyarország), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda – Szerbia), Erik Szimonjan (Urartu), David Davidjan (Rotor Volgograd – Oroszország), Arszen Szadojan (Alakert)
Középpályások: Narek Agaszarjan (Urartu), Eduard Szpertszjan (FK Krasznodar – Oroszország), Ugochukwu Iwu (Rubin Kazany – Oroszország), Karen Nalbandjan (Alaskert), Karen Muradjan (Ararat-Armenia)
Támadók: Lukasz Zelarajan (Atlético Belgrano – Argentína), Grant-Leon Ranosz (Mönchengladbach – Németország), Tigran Barszegjan (Slovan Bratislava – Szlovákia), Artur Miranjan (Bnei Szahnin – Izrael), Zsirajr Sagojan (Ararat-Armenia), Vahan Bicsahcsjan (Legia Warszawa – Lengyelország), Edgar Szevikjan (Akron Togliatti – Oroszország), Artur Szerobjan (Ararat-Armenia)

 

