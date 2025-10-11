október 11., szombat

Vb-selejtező

1 órája

Magyarország-Örményország: itt követheted élőben a világbajoki selejtezőt

Címkék#Örményország#Magyarország#élő

A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtező mérkőzésen szombaton 18 órakor Örmémyországot fogadja a Puskás Arénában.

Pum András

Magyarország-Örményország: magyar labdarúgó-válogatott számára az örmények ellen kulcsfontosságú lesz az első győzelem megszerzése. A magyarok ugyan nyeretlenek maradtak az első két körben, de ettől nem csökkent az esélyük a pótselejtezőt érő második hely megszerzésére, mert a favorit portugáloktól elszenvedett 3-2-es hazai vereség kalkulálható volt, míg az írországi rajton játszott döntetlennel értékes pontot szereztek az egyik közvetlen rivális vendégeként.

Magyarország-Örményország
Magyarország-Örményország: a magyar labdarúgó-válogatott Örményország ellen játszik
Fotó: MTI/Purger Tamás

Magyarország-Örményország: Nem lehet félvállról venni a magyar válogatott riválisát

Az örmények ugyan a portugálok elleni ötgólos kudarccal kezdték a selejtezősorozatot az augusztusban kinevezett Jegise Melikjan szövetségi kapitány vezetésével, de utána az írek 2-1-es legyőzésével bebizonyították, hogy nem lehet félvállról venni a csapatukat.

A kvartett másik találkozóján a két meccs után százszázalékos portugálok az íreket fogadják, és meglepetés lenne, ha a Nemzetek Ligája-győztes együttes nem gyűjtené be a három pontot a sereghajtó szigetországiakkal szemben.

A mérkőzés élő közvetítése az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon. ITT követheted élőben a magyar válogatott mérkőzését!

Megvan a magyar válogatott kezdőcsapata:

 

 

