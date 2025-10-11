október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vb-selejtező

1 órája

Magyarország-Örményország: így kezdenek a csapatok!

Címkék#magyar válogatott#örmény#kezdő

Szombaton 18 órakor kezdődik a Magyarország-Örményország labdarúgó világbajnoki-selejtező mérkőzés. Íme a kezdőtizenegyek!

Pum András

Magyarország-Örményország: a magyar labdarúgó-válogatottban két alapember, Sallai Roland és Varga Roland sem szerepelhet eltiltás miatt Örményország ellen. Marco Rossi szövetségi kapitánynak tehát nehéz dolga volt, amikor meg kellett találnia a két játékos helyettesét. Nos, a kapitány kijelölte a kezdőtizenegyet.

Magyarország-Örményország: kezdés 18 órakor!
Magyarország-Örményország: kezdés 18 órakor!
Fotó: MTI/Purger Tamás

Magyarország-Örményország: Így kezd a magyar és az örmény válogatott a mérkőzésen

A magyar válogatott az alábbi összeállításban kezdi az örményk elleni mérkőzést:

Magyarország: Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai – Lukács. Szövetségi kapitány: Marco Rossi.

A találkozót az M4 Sport és az m4sport.hu is élőben közvetíti a Puskás Arénából. Kezdés: 18.00

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu