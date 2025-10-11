Magyarország-Örményország: így kezdenek a csapatok!

Magyarország-Örményország: a magyar labdarúgó-válogatottban két alapember, Sallai Roland és Varga Roland sem szerepelhet eltiltás miatt Örményország ellen. Marco Rossi szövetségi kapitánynak tehát nehéz dolga volt, amikor meg kellett találnia a két játékos helyettesét. Nos, a kapitány kijelölte a kezdőtizenegyet.

Magyarország-Örményország: kezdés 18 órakor!

Fotó: MTI/Purger Tamás

Magyarország-Örményország: Így kezd a magyar és az örmény válogatott a mérkőzésen

A magyar válogatott az alábbi összeállításban kezdi az örményk elleni mérkőzést:

Magyarország: Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai – Lukács. Szövetségi kapitány: Marco Rossi.