1 órája
Magyarország-Örményország: így kezdenek a csapatok!
Szombaton 18 órakor kezdődik a Magyarország-Örményország labdarúgó világbajnoki-selejtező mérkőzés. Íme a kezdőtizenegyek!
Magyarország-Örményország: a magyar labdarúgó-válogatottban két alapember, Sallai Roland és Varga Roland sem szerepelhet eltiltás miatt Örményország ellen. Marco Rossi szövetségi kapitánynak tehát nehéz dolga volt, amikor meg kellett találnia a két játékos helyettesét. Nos, a kapitány kijelölte a kezdőtizenegyet.
Magyarország-Örményország: Így kezd a magyar és az örmény válogatott a mérkőzésen
A magyar válogatott az alábbi összeállításban kezdi az örményk elleni mérkőzést:
Magyarország: Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai – Lukács. Szövetségi kapitány: Marco Rossi.
A találkozót az M4 Sport és az m4sport.hu is élőben közvetíti a Puskás Arénából. Kezdés: 18.00