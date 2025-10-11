Magyarország-Örményország: Rossi még egy posztról nem döntött

Magyarország-Örményország: Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya még egy támadó pozícióról nem döntött a magyar labdarúgó-válogatott összeállításával kapcsolatban a szombati, örmények elleni világbajnoki selejtezőmérkőzés előtt.

Magyarország-Örményország: Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: VN/MLSZ.HU

"A srácok jól dolgoztak egész héten, de még van egy-két dolog, amiben nem döntöttem. Van kérdés a tekintetben is, hogy ki maradjon ki a meccskeretből, illetve egy támadó posztról majd csak az utolsó, mai edzés után határozok" - árulta el a telki edzőtáborban tartott sajtótájékoztatón a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető. A 61 éves tréner kifejtette, a három leggólerősebb játékosa közül kettő, Varga Barnabás és Sallai Roland hiányozni fog, mert az eltiltásukat töltik majd, így csak a csapatkapitány Szoboszlai Dominik lesz bevethető ebből a trióból. Megjegyezte, a legutóbbi Eb-selejtezők során két meccs is volt, amikor ugyanilyen helyzetet kellett megoldania a nemzeti együttesnek, amely Varga és Sallai nélkül két éve Bulgáriában 2-2-t játszott, amivel kijutott a kontinensviadalra, majd 3-1-re megverte a vendég Montenegrót.

"Nem szabad a korábbi mérkőzésekre gondolni, mert a mostanit kötelező megnyerni, ha pótselejtezőre akarunk jutni. Nekünk kell diktálni a ritmust, nálunk kell lenni a labdának, de nem szabad kapkodni, türelemmel kell felépíteni az akciókat. Szintén fontos, hogy nem szabad elveszíteni a fejünket, mindent bele kell adnunk, hogy nyerjünk. Persze a pályán nem biztos, hogy minden úgy alakul, ahogy előre megbeszéltük, de ha együtt támadunk és védekezünk, ha betartjuk a megbeszélteket, akkor győzni fogunk" - fogalmazta meg várakozásait Rossi.

A rivális örmény csapatot úgy jellemezte, hogy négy-öt olyan futballistája van, amelyik nagyon magas szinten játszik, de nemcsak belőlük, hanem az egész együttesből felkészültek, ezért tudják, hogyan kell megállítani az ellenfelet.

Magyarország-Örményország: Styles is optimista

Callum Styles arról beszélt, semmilyen nehézséget nem okoz számára, hogy a válogatottban más poszton játszik, mint az angol másodosztályban szereplő West Bromwich Albionban, mivel rugalmasnak tartja magát, ráadásul karrierje során többször szerepelt védekező középpályásként, ahogy Rossi számít rá a címeres mezben.