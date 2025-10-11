1 órája
Magyarország-Örményország: Rossi még egy posztról nem döntött
Mindkét szövetségi kapitány bizakodóan nyilatkozott a szombaton 18 órakor kezdődő Magyarország-Örményország labdarúgó-világbajnoki selejtezőt megelőző sajtótájékoztatón A magyarok mérkőzését az m4sport.hu is élőben közvetíti.
Magyarország-Örményország: Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya még egy támadó pozícióról nem döntött a magyar labdarúgó-válogatott összeállításával kapcsolatban a szombati, örmények elleni világbajnoki selejtezőmérkőzés előtt.
"A srácok jól dolgoztak egész héten, de még van egy-két dolog, amiben nem döntöttem. Van kérdés a tekintetben is, hogy ki maradjon ki a meccskeretből, illetve egy támadó posztról majd csak az utolsó, mai edzés után határozok" - árulta el a telki edzőtáborban tartott sajtótájékoztatón a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető. A 61 éves tréner kifejtette, a három leggólerősebb játékosa közül kettő, Varga Barnabás és Sallai Roland hiányozni fog, mert az eltiltásukat töltik majd, így csak a csapatkapitány Szoboszlai Dominik lesz bevethető ebből a trióból. Megjegyezte, a legutóbbi Eb-selejtezők során két meccs is volt, amikor ugyanilyen helyzetet kellett megoldania a nemzeti együttesnek, amely Varga és Sallai nélkül két éve Bulgáriában 2-2-t játszott, amivel kijutott a kontinensviadalra, majd 3-1-re megverte a vendég Montenegrót.
"Nem szabad a korábbi mérkőzésekre gondolni, mert a mostanit kötelező megnyerni, ha pótselejtezőre akarunk jutni. Nekünk kell diktálni a ritmust, nálunk kell lenni a labdának, de nem szabad kapkodni, türelemmel kell felépíteni az akciókat. Szintén fontos, hogy nem szabad elveszíteni a fejünket, mindent bele kell adnunk, hogy nyerjünk. Persze a pályán nem biztos, hogy minden úgy alakul, ahogy előre megbeszéltük, de ha együtt támadunk és védekezünk, ha betartjuk a megbeszélteket, akkor győzni fogunk" - fogalmazta meg várakozásait Rossi.
A rivális örmény csapatot úgy jellemezte, hogy négy-öt olyan futballistája van, amelyik nagyon magas szinten játszik, de nemcsak belőlük, hanem az egész együttesből felkészültek, ezért tudják, hogyan kell megállítani az ellenfelet.
Magyarország-Örményország: Styles is optimista
Callum Styles arról beszélt, semmilyen nehézséget nem okoz számára, hogy a válogatottban más poszton játszik, mint az angol másodosztályban szereplő West Bromwich Albionban, mivel rugalmasnak tartja magát, ráadásul karrierje során többször szerepelt védekező középpályásként, ahogy Rossi számít rá a címeres mezben.
"Az örmények az írek legyőzésével megmutatták, milyen csapatot alkotnak, nem lehet félvállról venni ezt a találkozót, de a saját közönségünk előtt nekünk kell irányítani. Nem hagyhatjuk, hogy egyszerű meccsük legyen" - jelentette ki a 25 éves futballista, aki sajnálja, hogy az eddigi 26 fellépésén még nem talált a kapuba.
"Kicsit zavar, hogy még nem szereztem gólt, de ezzel nem szabad foglalkozni, mert ennél vannak fontosabb dolgok a csapaton belül. A feladatom az, hogy segítsem a csapatot és a társakat gólt szerezni".
- Nincs különbség, hogy Portugáliával, Írországgal vagy éppen most Magyarországgal játszunk, ugyanúgy jó eredményt akarunk elérni. Egyetlen célunk, hogy lépésről lépésre, meccsről meccsre fejlődjünk. A magyar csapatot kielemeztük, nem csak Szoboszlai Dominiket, mivel nem csak ő tud problémát okozni az ellenfeleknek. Teljes mértékben tisztában vagyunk a magyarok erősségeivel és gyengeségeivel" - mondta Jegise Melikjan örmény szövetségi kapitány, aki hozzátette, mivel mindössze hét hete nevezték ki, így neki jóval nehezebb dolga van, mint a hét éve regnáló kollégájának, Marco Rossinak.
A szakvezető kifejtette, egyelőre ismerkedik a játékosaival, felméri a képességeiket és kvalitásaikat, de hisz bennük, és jelenleg ez a legfontosabb. Megjegyezte, látja milyen problémákkal küzd az együttese és azt is, hogy mindent nem lehet egyszerre orvosolni, ugyanakkor egész héten keményen készültek.
"Otthon meglepetést akartunk okozni az írek ellen, ez sikerült is, de most idegenben inkább az ellenfélre koncentrálunk, hogy minket ne lepjenek meg. Vendégként nehéz lesz a helyzetünk, mert a szurkolók sokat dobnak a magyar csapat játékán, de hiszem, hogy ennek ellenére jó eredménnyel fogunk távozni. A döntetlen kiváló lenne idegenben egy erős rivális ellen" - fogalmazta meg várakozásait a 46 éves szakvezető.
A játékosok részéről Vahan Bicsahcsjan többek között arról beszélt, hogy az augusztusban kinevezett Melikjannal jó hangulat uralkodik a csapatnál, magabiztosságot hozott, ennek köszönhetően pedig olyan jól szeretnének futballozni, mint azt az írek 2-1-es legyőzésekor tették.
"A magyar egy erős válogatott, de maximálisan felkészültünk. Azért jöttünk, hogy jól játszunk és az utolsó sípszóig harcolni fogunk" - jelentette ki a Legia Warszawa csatára, aki szerint elsősorban a saját játékukra kell összpontosítaniuk ahhoz, hogy jó eredményt érjenek el Budapesten.
- A magyar-örmény mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a telt házas Puskás Stadionban. A meccs játékvezetője az angol Chris Kavanagh lesz.
