Labdarúgás

1 órája

Magyarország-Örményország: kétgólos győzelem, él a remény

Címkék#Örményország#Magyarország#labdarúgás

A magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán 2-0-s győzelmet aratott az örmény csapat felett a világbajnoki selejtezőmérkőzésen.

Pum András

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

magyarország
Magyarország válogatottja 2-0-ra nyert
Fotó: MTI/Purger Tamás


F-CSOPORT, 3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÖRMÉNYORSZÁG 2–0 (0–0). Budapest, Puskás Aréna, 57 285 néző. Vezette: Chris Kavanagh (Dan Cook, Ian Hussin) – angolok
Magyarország: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Schäfer, Styles (Vitális, 75.) – Bolla (Osváth, 75.), Szoboszlai, Tóth A. (Nagy Zs., 63.) – Lukács D. (Gruber, 63.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Örményország: Avagjan – Hovhanniszjan, Sz. Muradjan, G. Harutjunjan (Miranjan, 86.), Pilojan – Bicsahcsjan (Szerobjan, 59.), Ivu (K. Muradjan, 79.), Szpertszjan – Barszegjan (Ranos, 79.), Zelarajan (Sagojan, 59.), Tiknizjan. Szövetségi kapitány: Egise Melikjan
Gólszerzők: Lukács D. (56.), Gruber (90+4.)

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai többnyire meddő mezőnyfölényben futballoztak, de amikor a második félidő elején fokozni tudták a nyomást, akkor a nemzeti együttesben másodszor, kezdőként pedig először szereplő Lukács Dániel góljával sikerült vezetést szerezniük. A végeredményt a hosszabbításban a csereként beállt és a címeres mezben szintén először betaláló Gruber Zsombor állította be.

Magyarország megelőzte Örményországot

Az immár négypontos magyarok a sikerükkel éppen az örményeket megelőzve jöttek fel a pótselejtezőt jelentő második helyre.

 

