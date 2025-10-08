Nagy József: dr. Mezey György megelőzte a korát

Nagy József 1979 és 1989 között szerepelt a Haladásban, 184 NB I-es mérkőzést játszott zöld-fehérben, 28 gólt szerzett. Ott volt az 1979-es ifjúsági világbajnokságon Japánban, valamint tagja volt az 1986-os mexikói világbajnokságon szereplő magyar válogatottnak – egyszer, 1985-ben szerepelt a felnőtt válogatottban is. Mégpedig a vb-t megelőzően egy mexikói, monterrey-i tornán, 1985 december 11-én Algéria ellen kezdőként 61 percet töltött a pályán – a magyar válogatott 3-1-re nyert. 1986 és 1987 között két alkalommal szerepelt az olimpia válogatottban. Nagy József lapunknak nyilatkozott az elhunyt Dr. Mezey Györgyről.

Nagy József (középső sor, balról a harmadik) itt még a mexikói vb-re készülő bő válogatott keret tagjaként

Fotó: VN/archív

- Anno a B-válogatottal Pécsett, Bulgária ellen vívtunk felkészülési mérkőzést, 3-0-ra nyertünk, nekem pedig elég jól ment a játék - mondta a jelenleg az Illés Akadémián dolgozó egykori kiváló Haladás-középpályás, Nagy József. - Dr. Mezey Györgynek is tetszett a teljesítményem, több, fővárosi bajnokin is megnézett, sőt, egyszer eljött Szombathelyre is, amikor az Újpestet egy sáros, mély pályán az gólommal 1-0-ra legyőztünk. Meghívót kaptam az A-válogatottba, a világbajnoki-selejtezőkön többször is kerettag voltam, a mexikói tornán pedig debütáltam a válogatottban is. Kint voltam az 1986-os mexikói világbajnokságon is, de ott nem léptem pályára. Hogy milyen volt a közös munka Mezeyvel? Remek! Hét-nyolc hónapig dolgozhattam vele és azt mondhatom: szakmailag megelőzte a korát. Roppant precíz szakember volt, egy-két klasszis kivételével - mint például Détári Lajos, Nyilasi Tibor - olyan játékosokból válogatotta össze a keretet, akik nem voltak ugyan klasszisok, viszont valamennyien győzni akaró, győztes típusú futballisták voltak, voltunk. A letámadást szinte tökélyre fektette, a pálya középső harmadában már elkezdtük a letámadást - kiváló labdaszerző futballistáink voltak a középpályán - a megszerzett labdákkal pedig elindulhattak csatáraink. Az ellenfelek nem nagyon tudtak mit kezdeni a játékstílusunkkal. A remek vb-selejtezősorozat tehát egyáltalán nem volt véletlen, kiváló csapatunk volt. Viszont sokszor idehaza falakba ütközött, az akkori labdarúgó-vezetők nem voltak vele egy hullámhosszon, így igazán nem tudott kiteljesedni. Emberileg csak jókat mondhatok róla, tiszteltük őt, így amit mondott, elfogadtuk, nem voltak viták. Emellett nagyon emberi is volt, sokat beszélgetett velünk, játékosokkal.