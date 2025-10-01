Női kézilabda: három vasi vereség

Büki TK-Budakalász KSE 24-31 (3-17). Bük, 100 néző, női NB II-es kézilabda-mérkőzés, 2. forduló, vezette: Kertész, Miháldinecz

Büki TK: Bokor B. - Simon I., Lékai 5, Tóth B. 1, Varga Zs. 2, Farkas N. 9, Szákovics 2. Cserék: Horváth L . Z. (kapus), Kocsis, Pál, Takács K. 1, Gulyás 1, Horváth L, Horváth D., Kiss K. 2. Edző: Baranyai Enikő.

A vendégek kezdték jobban a találkozót (5. perc 1-5), aztán néhány percig felváltva estek a gólok (14. perc: 5:10). A Bük játéka jó volt, a helyzetek is megvoltak, így a huszadik percre utol is érték az ellenfelet (11-11). A szünetig a Budakalász újra négy gólósra növelte az előnyét (13-17). A második játékrészben kiegyenlítettebb volt az eredmény, a tapasztaltabb, rutinosabb vendégek hét góllal nyertek a fiatal, ám jól teljesítő BTK ellen.

TFSE-VKLSE Győr-Sárvárfürdő Kinizsi 34-27 (15-14). Budapest, dr. Koltai Jenő Sportcsarnok, 70 néző, női NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, 2. forduló, vezette: Erdélyi, Lipcsei.

Sárvárfürdő Kinizsi: Jurik - Horváth I. 4, Molnár 2, Barcza 5, Ács 5, Kasper 5, Szemes 2. Csere: Varga /kapus/, Mészáros 1, Oláh 2, Horváth P., Horváth L. 1, Baán R. Edző: Herbert Krisztián.

A mérkőzés kétharmadáig tartotta a lépést a bajnokaspiránssal a Sárvárfürdő Kinizsi, ebben a szakaszban fej fej mellett haladtak a csapatok. A második játékrész derekán viszont hullámvölgybe kerültek a vasiak, a Testnevelési Egyetem pedig egy 7-0-s szériával gyakorlatilag eldöntötte a mérkőzést.

Celldömölki VSE-Vasas SC U21 30-42 (12-25). Celldömölk, 50 néző, női NB II-es kézilabda-mérkőzés, 2. forduló, vezette: Borsóné, Csupor.

Celldömölki VSE: Szalai - György 1, Hornyák 8, Győrvári, Gönczöl 9, Pup 1, Molnár V. 6. Csere: Erdélyi 1, Hajdu 2, Völler 2, Edző: dr. Erőss Péter.

Az egyik bajnokaspiráns érkezett Celldömölkre. A hazaiak készültek a gyors agilis játékra, de egy félidőbe mégis beletelt igazodni ehhez. Így a félidőre jelentős hátrányba kerültek a vasiak. A második félidőben a tudásszintükhöz közel kézilabdáztak a hazaiak, így a mérkőzés is jobb képet mutatott. A második félidő már kiegyenlített játékot hozott - az ellenfél végül megérdemelten győzött.