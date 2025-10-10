október 10., péntek

Női kézilabda NB II: sárvári siker a vasi rangadón

Címkék#kézilabda#Sárvárfürdő Kinizsi#siker

A női kézilabda NB I 3. fordulójában a vasi derbit a Sárvárfürdő nyerte a Celldömölk ellen. Hévízen kapott ki a Bük.

Pum András

Sárvárfürdő Kinizsi-Celldömölki VSE 33-30 (16-15). Sárvár Aréna, 150 néző, női NB II-es kézilabda-mérkőzés, 3. forduló, vezette: Buchesz, Uhrin.

Sárvárfürdő Kinizsi: Varga - Horváth I. 5, Molnár, Barcza 11/4, Ács 7/2, Mészáros, Szemes 5. Csere: Tömő, Jurik (kapusok), Kasper 3, Horváth P. 2, Oláh, Horváth L., Elek, Baán.  Edző: Skoda Bence.

Celldömölki VSE: Imreh - Gyurák, Pup, Erdélyi, Deé, Hornyák 8, Hajdu D. 5. Csere: Szalai, Hajdu H. (kapusok), Pup, György 2, Győrvári, Molnár V. 7, Völler, Gönczöl 8. Edző: dr. Erőss Péter.

A hazai csapat nagyon bennragadt a rajtnál, sorra hagyta ki a helyzeteit, így a CVSE öt perc elteltével már 5-1-re vezetett. A későn ébredő Sárvárfürdő aztán észbe kapott, és a cseréknek is köszönhetően a 20. percben egyenlített, majd az első játékrész végére a vezetést is átvette. Szünet után sokáig fej fej mellett haladtak a csapatok, hol a Kinizsi, hol a Celldömölk vezetett 1-2 góllal. Az utolsó tíz perc viszont a jól taktikázó hazaiaké volt, így összességében megérdemelten nyerte a vasi rangadót a Sárvárfürdő Kinizsi.

Hévíz SK-Büki TK 29-20 (15-11). Hévíz, 140 nèző, női NB II-es kézilabda-mérkőzés, 3. forduló, vezette: Antal, Bozsó.

Büki TK: Horváth L. - Tóth B. 3, Lékai 6, Kiss K. 1, Varga Zs. 5, Szákovics 2, Horváth L. Cserék: Szakály  (kapus) Horváth D. 2, Simon, Takács K. 1, Gulyás, Pál. Edző: Baranyai Enikő 

A fürdővárosi csatában az első negyed órában némi előnyre a hazaiak tettek szert (7-5), ami a szünetre négy gólósra duzzadt. A BTK nem játszott jól, sok technikai hibát vétett és a lövések sem voltak pontosak. A Hévíz pedig vérszemet kapott és folyamatosan növelte előnyét, s tíz perccel a vége előtt el is döntötte a két pont sorsát (26-16). A büki csapatból Bokor Barbara és Farkas Nerina hiányzott, a lelkes hazaiak megérdemelten nyertek.


 

 

