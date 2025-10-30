Női kézilabda: sárvári siker a vasi rangadón

Sárvárfürdő Kinizsi–Büki TK 26-24 (14-14). Sárvár Aréna, 150 néző, női NB II-es kézilabda-mérkőzés, vezette: Jáger, Poller.

A sárvári női kézilabdacsapat játékosa, Kasper Lilien dob kapura

Fotó: VN/Handball Sárvár

Sárvárfürdő Kinizsi: Jurik – Horváth I. 9, Horváth P. 4, Barcza 4/2, Ács 4, Kasper 1, Szemes 4. Csere: Varga (kapus), Molnár, Oláh, Horváth L., Baán R. Biró. Edző: Skoda Bence.

Bük: Bokor B. - Tóth B. 2, Lékai O. 7, Kiss K. 3, Varga Zs. 4, Szákovics H. 2, Farkas N. 4. Csere: Horváth L. Z. (kapus), Horváth D., Gulyás A., Takács K. 2, Pál Zs., Horváth L. Edző: Baranyai Enikő

A mérkőzés első félidejét mindkét részről sok technikai hiba, eladott labda, kihagyott ziccer jellemezte. Ennek köszönhetően végig fej fej mellett haladt a két csapat, inkább a küzdelem, semmint a szép játék dominált. Szünet után hazai oldalon öt perc gólcsend következett, ezután viszont elkapta a fonalat a Sárvárfürdő Kinizsi és egy 7-1-es sorozatot produkálva a 43. percre ötgólos előnyre tett szert. Ezt követően már nem adta ki a kezéből a vezetést a Sárvár, és végül kétgólos győzelmet aratva tartotta itthon a két pontot.

- Az első félidei játékkal nem voltam elégedett, főleg a helyzetek kihasználása és a játék gyorsasága terén találtam hiányosságot. A második félidőre az egész csapat feljavult, de Jurik Petra a kapuban, valamint Horváth Petra, Ács Bianka, Horváth Ivett és a kisebb sérülése ellenére, Barcza Rebeka voltak azok, akik a holtpontokon át tudták lendíteni a csapatot. nyilatkozta Skoda Bence, a sárvári csapat vezetőedzője.

- Szoros mérkőzést játszottunk a Sárvár ellen, voltak pozitívumok, előre lépések a játékunkban meccsről meccsre haladunk, ami fontos egy ilyen fiatal csapatnál. A védekezésünk és a kapus teljesítményünk mindenképp kiemelendő ezen a meccsen! - mondta Baranyai Enikő, a Büki TK vezetőedzője.

Idegenben nyert a celli női kézilabdacsapat

Red Velvet–Celldömölki VSE 29-34 (12-17). Budapest, 40 néző, női NB II-es kézilabda-mérkőzés, vezette: Barkó, ifj.Rácz.

Celldömölk: Imreh – Gyurák 2, Pup 1, Erdélyi 1, Deé, Hornyák 7, Szalai (kapus), Hajdu H. (kapus), Hajdu D. 1, Pup 2, György, Győrvári, Molnár P. 8, Gönczöl 9, Völler 3. Edző: dr. Erős Péter. (PA)