Női labdarúgás

1 órája

Női kupacsata: Viktoria–Szekszárd

A női labdarúgó NB I nyolcaddöntőjében szombaton 16 órakor a Viktoria FC a Szekszárdi WFC-t fogadja.

Pum András

A legjobb 16 között kapcsolódnak be az NB I-es csapatok a  női labdarúgó Magyar Kupába. A szombathelyi együttes első osztályú együttest kapott, az viszont jó hír, hogy a sárga-kékek hazai pályán vívják a meccset és a Szekszárd a bajnokságban meglehetősen gyengén szerepel: hat meccsem egy döntetlen és öt vereség a mérlege, a tolnaiak az egyetlen nyeretlen csapat az NB I-ben. A Viktoria múlt hétvégén megszerezte első győzelmét a bajnokságban, a vasiak idegenben 3-0-ra verték a Budaörsöt. A Viktoria FC és a Szekszárd a bajnokságban már összecsapott egymással, akkor Szekszárdon 2-2-re végezte a felek.

női
Markó Edina, a Viktoria FC vezetőedzője
Fotó: Cseh Gábor

– A szekszárdi bajnoki mérkőzésünkből nem lehet kiindulnunk, hiszen a kupameccs, mindig más – mondta Markó Edina, a Viktoria FC vezetőedzője. – A tavalyi bajnokságban például legyőztük az Astrát, utána a Magyar Kupában viszont kiestünk ellenük. Most mindkét csapat felszabadultabban futballozhat, természetesen a továbbjutás a célunk, hiszen minden egyes mérkőzés, minden siker fontos a csapatépítés szempontjából. A héten kisebb betegséghullám söpört végig a csapaton, de remélem valamennyi betegeskedő játékosom hadrafogható lesz.

A párharc egy mérkőzésen dől el, döntetlennél nincs hosszabbítás, egyből tizenegyesek következnek.

 

