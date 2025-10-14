Portugália-Magyarország: megvan a kezdőcsapat - eldőlt Varga Barnabás sorsa!

A két szövetségi kapitány, Roberto Martínez és Marco Rossi kijelölte a kezdő tizenegyeket a kedd esti Portugália-Magyarország labdarúgó-világbajnoki selejtezőre.

Portugália-Magyarország: Varga Barnabás visszatért!

Fotó: MW/Csudai Sándor

Portugália-Magyarország

A várakozásoknak megfelelően visszatért a magyar csapatba az eltiltását letöltő Varga Barnabás, Sallai Roland ketttős. Az előző játéknapon, szombaton az Örményországot legyőző magyar kezdőcsapatból Tóth Alex és Lukács Dániel maradt ki.

A portugál válogatott kezdőcsapat: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes – R. Neves, Vitinha, B. Fernandes – B. Silva, C. Ronaldo, Pedro Neto. Szövetségi kapitány: Roberto MartíneA magyar válogatott kezdőcsapata: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Bolla, Schäfer, Styles – Szoboszlai, Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi.

Marco Rossi szövetségi kapitány maradt a négyvédős rendszernél, azaz a kapus Tóth Balázs előtt a "szokásos" Nego Loic, Willi Orbán, Szalai Attila, Kerkez Milos szerepel. A nyáron Nemzetek Ligája-győztes ellenfél támadásainak szűrését ezúttal is Schäfer Andrásra és Styles Callumra bízta az olasz szakvezető. Elöl viszont mindkét visszatérő játékosára az első perctől számít: Varga Barnabás lesz az előretolt ék, míg a kiszolgálása Bolla Bendegúz, Sallai Roland és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik feladata lesz.

Portugália - Magyarország élő közvetítés: A mérkőzést az M4 Sport mellett az m4sport.hu is élőben közvetíti.

A budapesti Magyarország-Portugália (2-3) élő közvetítést pedig itt nézhették végig.



