Portugália-Magyarország: megvan a vezetés! (frissítve)

Remekül kezdte a mérkőzést a magyar válogatott: már a 8. percben előnybe is került - Szoboszlai balról belőtt szögletét Szalai Attila fejelte közelről, a tumultust túlugorva a kapuba!

Bártan focizik a csapat, nem állt be védekezni, erőszakos labdaszerzésekből próbál támadásokat építeni. És úgy tűnik, sikerült is megzavarni Portugáliát!