Portugália-Magyarország: bravúros iksz!

Portugália-Magyarország: 2-2 - jól küzdött, jól focizott a magyar labdarúgó-válogatott!

Portugália-Magyarország: Szoboszlai ünnepli az egyenlítő gólját.

Fotó: VN/MLSZ

Portugália-Magyarország - jegyzőkönyv

Portugália–Magyarország 2–2 (2–1)

Lisszabon, José Alvalade Stadion, 50 ezer néző, labdarúgó világbajnoki-selejtező, vezette: Srdjan Jovanovic (Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic) – szerbek.

Portugália: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes (Tavares, 78.) – R. Neves (Palhinha, 62.), Vitinha, B. Fernandes (Conceicao, 62.) – B. Silva, C. Ronaldo (G. Ramos, 78.), Pedro Neto (Joao Félix, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez.

Magyarország: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) – Schäfer (Tóth A., 39.), Szoboszlai, Styles (Vitális, 79.) – Bolla (Lukács N., 58.), Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi.

Gólszerzők: C. Ronaldo (22., 45+3.), ill. Szalai A. (8.), Szoboszlai (90+1.).

Bátor kezdésének köszönhetően Szalai Attila fejes góljával szerzett vezetést a nemzeti együttes. A Nemzetek Ligája-győztes, a friss világranglistán ötödik hazaiak az első félidő derekán az első helyzetüket gólra váltva egyenlítettek Cristiano Ronaldo révén, aki közvetlenül a szünet előtt a 225. válogatott meccsén a 143. góljával fordított. A második félidőben volt egy szakasza a meccsnek, amikor eldönthette voln a csatát Portugália, két kapufát is rúgott. De túlélte a nehéz perceket a magyar együtes, a házigazda pedig visszavett a tempóból, a cseréi sem sikerültek, nem kapkodott, igyekezett megőrizni minimális előnyét, amire ráfizetett. A hajrá már a minden mindegy alapon támadó magyaroké volt (Szalai fejelt egy kapufát), és a hosszabbításban Szoboszlai egyenlítet, pontot mentett a válogatottunknak.

A jól harcoló, a mérkőzés nagy részében jól is játszó, bátran futballozó magyar válogatott értékes, bravúros (!) pontot szerzett a világ egyik legerősebb válogatottjának vendégeként! És nagyot lépett a pótselejtezőt érő második helye felé!

- Gratulálok a csapatnak, elsődlegesen a teljesítményhez, de természetesen az eredményhez is - nyilatkozta Marco Rossi, a Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapján. - A döntetlen összességében nem sokat változtat a csoport tabelláján, viszont jótékony hatással lehet az önbizalmunkra, és az egymásba vetett hitünkre. A mérkőzés egésze azt mutatta, hogy a csapatban megvolt a kellő önbizalom, nemcsak a találkozó eleje volt nagyszerű, hanem az utolsó tíz percben is beszorítottuk a portugál válogatottat. Önmagunkhoz képest a legjobbat nyújtottuk, és szerencsére is van szükség ahhoz, hogy pontot zsákmányoljunk egy ilyen erős csapat ellen. Nekik két kapufájuk volt, igaz, egy nekünk is, de ha az övékből gól születik, egészen más meccsről, más eredményről beszélünk - ezért említettem, hogy szerencsére is szükség van. A selejtezők szeptemberi kezdete óta jól dolgozik a csapat, beleadtunk mindent, ami szükséges, emellett új játékosokat is felfedeztünk, akik a segítségünkre lehetnek. Örülök a teljesítménynek, az eredménynek, de minden novemberben dől majd el.

- Büszke vagyok ez egész csapatra! Végigküzdöttük a meccset! Jól kezdtünk, majd volt egy kis lejtő is a játékunkban, de aztán összekaptuk magunkat. Csak pozitívumokat tudok mondani. A gólom azon múlott, hogy annyira elfáradtam, hogy nem tudtam már a rövidre menni. Reménykedtem, hogy a hosszúra jöna labda. A végsőkig bíztam benne, hogy sikerül egyenlítenünk - fogalmazott Szoboszlai Dominik az M4 Sport televízió kamerája előtt.

