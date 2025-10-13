Portugália-Magyarország: készen állnak a csapatok - hiányzók, viszatérők

A labdarúgó világbajnoki selejtező sorozat 4. fordulójában Portugália-Magyarország mérkőzést rendeznek kedden 20.45-kor (M4 Sport) - az FTC szentpéterfai támadója, Varga Barnabás visszatér a magyar csapatba!

A portugál válogatott kellemes teherrel léphet pályára hazai közönség előtt: ha nyer, akkor csoportgyőztesként máris kijut a 2026-os labdarúgó világbajnokságra!

Portugália-Magyarország

A portugálok szövetségi kapitánya, Roberto Martínez a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón az MTI érdeklődésére kifejtette, a magyarok ellen hasonló meccset vár, mint szeptemberben, amikor Portugália nagy csatában 3-2-re diadalmaskodott a Puskás Arénában. Hozzátette, lehet, hogy nem a legjobb játékosok alkotják a magyar válogatottat, de olyan szervezett és összehangolt együttes benyomását kelti, mintha egy klubcsapat lenne, ami annak köszönhető, hogy kollégája, Marco Rossi már hét éve szövetségi kapitány. "Mindenki tudja, mi a dolga. Rendkívül szervezett a magyar csapat veszélyes kontrajátékkal, ezért nagyon figyelnünk kell. Jól használják a labdarúgók adottságait, így természetesen Szoboszlai Dominikét is, akinek fantasztikus technikai képességei vannak, ezeket pedig remekül kamatoztatja játékban és rögzített szituációkban is. Komplett csapat, amellyel a németek és a hollandok is nagyon megszenvedtek idegenben" - méltatta a magyarokat Martínez, aki két játékosára, Rafael Leaóra (Milan) és Goncalo Inációra (Sporting) sem számíthat, mert előbbi nincs megfelelő fizikai állapotban, utóbbi pedig megsérült az írek ellen.

Rajtuk kívül is van hiányzója a portugál csapatnak: Joao Cancelo (al-Hilal) és Joao Neves (PSG) játákéra sérülés miatt nem számíthat a szakmai stáb. Viszont egy visszatérővel erősödik a csapat: Joao Félix felépült sérüléséből, újra edzésbe állt - az Az Al-Nasszr támadója remek formában van, az elmúlt hat meccsén négy gólt és két gólpasszt jegyzett.

A magyar labdarúgó-válogatott keretében is történt változás: Nagy Zsolt biztosan nem lép pályára kedden este Lisszabonban. A Magyar Labdarúgó Szövetség közölte, hogy a Puskás Akadémia balszélsője lázas betegséggel küzd, ezért nem is utazott el a csapattal a portugál fővárosba.Visszatér viszont a válogatottba az előző, örmények elleni győztes meccset eltiltás miatt kihagyó, parádés formában lévő Varga Barnabás és Sallai Roland - velük azért lényegesen jobb erőt képvisel a válogatott, főleg támadásban. Marco Rossi válogatottja a csoport második helyén áll, ami pótselejtezőt ér.

A csoport eddigi eredményei, 1. forduló: Örményország-Portugália 0-5, Írország-MAGYARORSZÁG 2-2. 2. forduló: Örményország-Írország 2-1, MAGYARORSZÁG-Portugália 2-3. 3. forduló: Portugália-Írország 1-0, MAGYARORSZÁG-Örményország 2-0. A 4. forduló menetrendje, kedd, 20.45: Írország-Örményország, Portugália-MAGYARORSZÁG. A csoport állása: 1. Portugália 9 pont, 2. MAGYARORSZÁG 4, 3. Örményország 3, 4. Írország 1.

A magyarok egy bravúros győzelemmel megőriznék a jelenlegi második helyüket, melyet döntetlen esetén csak akkor veszítenének el, ha az örmények másodszor is megvernék az íreket - idegenben azért nehezebb dolguk lesz. Ugyanakkor előfordulhat, hogy vereséggel is második marad Rossi legénysége - a papírforma egyébként portugál győzelmet ígér.