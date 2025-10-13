1 órája
Portugália-Magyarország: készen állnak a csapatok - hiányzók, viszatérők
A magyar labdarúgó-válogatott kedden 20.45-kor Lisszabonban, Portugália vendégeként lép pályára. Portugália-Magyarország: Varga Barnabás visszatér!
Portugália-Magyarország: Varga Barnabás visszatér!
Fotó: NS/Kovács Péter
A labdarúgó világbajnoki selejtező sorozat 4. fordulójában Portugália-Magyarország mérkőzést rendeznek kedden 20.45-kor (M4 Sport) - az FTC szentpéterfai támadója, Varga Barnabás visszatér a magyar csapatba!
A portugál válogatott kellemes teherrel léphet pályára hazai közönség előtt: ha nyer, akkor csoportgyőztesként máris kijut a 2026-os labdarúgó világbajnokságra!
Portugália-Magyarország
A portugálok szövetségi kapitánya, Roberto Martínez a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón az MTI érdeklődésére kifejtette, a magyarok ellen hasonló meccset vár, mint szeptemberben, amikor Portugália nagy csatában 3-2-re diadalmaskodott a Puskás Arénában. Hozzátette, lehet, hogy nem a legjobb játékosok alkotják a magyar válogatottat, de olyan szervezett és összehangolt együttes benyomását kelti, mintha egy klubcsapat lenne, ami annak köszönhető, hogy kollégája, Marco Rossi már hét éve szövetségi kapitány. "Mindenki tudja, mi a dolga. Rendkívül szervezett a magyar csapat veszélyes kontrajátékkal, ezért nagyon figyelnünk kell. Jól használják a labdarúgók adottságait, így természetesen Szoboszlai Dominikét is, akinek fantasztikus technikai képességei vannak, ezeket pedig remekül kamatoztatja játékban és rögzített szituációkban is. Komplett csapat, amellyel a németek és a hollandok is nagyon megszenvedtek idegenben" - méltatta a magyarokat Martínez, aki két játékosára, Rafael Leaóra (Milan) és Goncalo Inációra (Sporting) sem számíthat, mert előbbi nincs megfelelő fizikai állapotban, utóbbi pedig megsérült az írek ellen.
Rajtuk kívül is van hiányzója a portugál csapatnak: Joao Cancelo (al-Hilal) és Joao Neves (PSG) játákéra sérülés miatt nem számíthat a szakmai stáb. Viszont egy visszatérővel erősödik a csapat: Joao Félix felépült sérüléséből, újra edzésbe állt - az Az Al-Nasszr támadója remek formában van, az elmúlt hat meccsén négy gólt és két gólpasszt jegyzett.
A magyar labdarúgó-válogatott keretében is történt változás: Nagy Zsolt biztosan nem lép pályára kedden este Lisszabonban. A Magyar Labdarúgó Szövetség közölte, hogy a Puskás Akadémia balszélsője lázas betegséggel küzd, ezért nem is utazott el a csapattal a portugál fővárosba.Visszatér viszont a válogatottba az előző, örmények elleni győztes meccset eltiltás miatt kihagyó, parádés formában lévő Varga Barnabás és Sallai Roland - velük azért lényegesen jobb erőt képvisel a válogatott, főleg támadásban. Marco Rossi válogatottja a csoport második helyén áll, ami pótselejtezőt ér.
A csoport eddigi eredményei, 1. forduló: Örményország-Portugália 0-5, Írország-MAGYARORSZÁG 2-2. 2. forduló: Örményország-Írország 2-1, MAGYARORSZÁG-Portugália 2-3. 3. forduló: Portugália-Írország 1-0, MAGYARORSZÁG-Örményország 2-0.
A 4. forduló menetrendje, kedd, 20.45: Írország-Örményország, Portugália-MAGYARORSZÁG.
A csoport állása: 1. Portugália 9 pont, 2. MAGYARORSZÁG 4, 3. Örményország 3, 4. Írország 1.
A magyarok egy bravúros győzelemmel megőriznék a jelenlegi második helyüket, melyet döntetlen esetén csak akkor veszítenének el, ha az örmények másodszor is megvernék az íreket - idegenben azért nehezebb dolguk lesz. Ugyanakkor előfordulhat, hogy vereséggel is második marad Rossi legénysége - a papírforma egyébként portugál győzelmet ígér.
- A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
- A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia)
Védők: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Nelson Semedo (Fenerbahce – Törökország), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), Rúben Días (Manchester City – Anglia), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)
Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)
Támadók: Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)