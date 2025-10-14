október 14., kedd

Helén névnap

Labdarúgás

33 perce

Portugália-Magyarország: itt nézheted élőben a világbajnoki selejtező-mérkőzést

Címkék#Portugália#Tóth Barnabás#Magyarország#labdarúgás

A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtező-mérkőzésen kedden 20.45-kor Portugália vendégeként, Lisszabonban lép pályára.

Pum András

- A futballban a legnagyobb ellenség, ha félünk a riválistól vagy a körülményektől. Azt kértem mindenkitől, hogy bátor szívvel futballozzon és mutassunk karaktert ötvenezer néző előtt még akkor is, ha Portugália teljesen más szintet képvisel, mint a csoport másik három tagja. Ellenfelünk a világ négy legjobb válogatottja közé tartozik a brazillal, az argentinnal és a spanyollal együtt" - mondta az MTI érdeklődésére a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető.

Portugália
Ma este Portugália ellen lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

 

A 61 éves tréner a kezdőcsapatot illetően úgy fogalmazott, ugyan van az a mondás, hogy győztes csapaton ne változtass, de az eltiltásából visszatérő Sallai Rolandot és Varga Barnabást nehéz lenne kihagyni.

"Teljesen más meccs lesz, mint az örmények elleni, jóval kevesebbet lesz nálunk a labda, így akkor hatékonyabbnak kell lennünk. A tervünk az, hogy ezúttal lehetőleg feljebb védekezzünk, mert ha folyamatosan beszorulunk, akkor előbb-utóbb gólt kapunk. Ez pedig nem a mi mentalitásunk, úgyhogy próbálkozni fogunk" - jelentette ki Rossi, aki megemlítette, ne tévesszen meg senkit, hogy a portugálok szombaton csak hosszabbításban szerzett góllal verték 1-0-ra az ír csapatot, ugyanis meglátása szerint a Nemzetek Ligája címvédője legalább harmincszor lőtt kapura, azaz ugyanúgy dominált, mint máskor. Rossi úgy vélte, ahhoz hogy a magyarok meglepetést okozzanak, nemcsak remek és szervezett védekezésre lesz szükség, hanem gólt is kell szerezni, mert szinte lehetetlen egy teljes meccsen át hiba nélkül védekezve megóvni a kaput a portugálok ellen, továbbá szükség lesz szerencsére is. 

Hozzátette, amikor a nemzeti együttes olyan magasabban rangsorolt riválisokat legyőzött, mint a német, az angol vagy éppen a szerb együttes, ő akkor is mondta, a jó játék mellett némi szerencse is kellett a sikerekhez, ami az utóbbi egy-másfél évben hiányzik a kulcspillanatokban.

A játékosok részéről Nego Loic arról beszélt, profi sportolóként mindig a legjobbak ellen akar futballozni, így ez egy remek lehetőség mindannyiuk számára. A három forduló után százszázalékos teljesítménnyel éllovas és a vb-részvétel küszöbén álló portugál, illetve a második helyen álló magyar válogatott összecsapása kedden 20.45-kor kezdődik a Sporting Lisboa által használt José Alvalade Stadionban, ahol a szerb Srdan Jovanovic lesz a játékvezető.

Portugália ellen nem lesz a keretben Balogh Botond és Tóth Barnabás

Az biztos, hogy nem lesz a meccskeret tagja Balogh Botond és Tóth Barnabás sem - Rossi őket hagyta ki most a meccskeretből.

Portugália - Magyarország élő közvetítés: A mérkőzést az M4 Sport mellett az m4sport.hu is élőben közvetíti.

A budapesti Magyarország-Portugália (2-3) élő közvetítést pedig itt nézhették végig.

 

