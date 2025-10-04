Szabados Ármin jelölt az év Európai feltörekvő atlétája címre

Az európai szövetség (EA) oldala szerint az idén U20-as Európa-bajnoki címet szerző, korosztályában a 6 kilogrammos (82,93 méter) és a 7,26 kilogrammos (78,06 méter) szerrel is a világ idei legjobb eredményével rendelkező Szabados Ármin, szombathelyi dobó mellett hét másik atléta verseng a címért. A jelöltekre vasárnapig lehet szavazni.

Rangos díjat kaphat Szabados Ármin

Forrás: VN-archív

A sorrend a rajongók, az EA szakbizottsága, a szakírók, illetve az európai tagszövetségek szavazatai alapján áll össze. A kontinentális szövetség október 8-án és 9-én hozza nyilvánosságra a kategóriák első három helyezettjeinek nevét, a győzteseket pedig az EA október 25-én sorra kerülő gáláján hirdetik ki a georgiai Batumiban.

Szabados Ármin előadása

Mint arról beszámoltunk, a Haladás VSE programsorozatának első állomásaként az U20-as Európa-bajnok kalapácsvetővel rendeztek pódiumbeszélgetést, melynek fókuszában az ifjú sportoló idei remek eredményei voltak.

- Jövőre szeretnék 80 méter fölé jutni és sikeresen szerepelni az augusztusi Európa-bajnokságon. Ez azt jelenti, hogy konkrétan a negyedik hely környékére várom magamat. A távlati cél persze a 2028-as és a 2032-es olimpia lesz majd, de ezekkel kapcsolatban még korai lenni konkrétumokat megfogalmazni – mondta Szabados Ármin.