október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sportsiker

36 perce

Szabados Ármin jelölt az év Európai feltörekvő atlétája címre

Címkék#eredmények#Szabados Ármin#atlétája cím#korosztályában

A tokiói felnőtt világbajnokságon kalapácsvetésben nyolcadik helyezett Szabados Ármin is jelölt az Év feltörekvő európai férfi atlétája címre.

MTI

Az európai szövetség (EA) oldala szerint az idén U20-as Európa-bajnoki címet szerző, korosztályában a 6 kilogrammos (82,93 méter) és a 7,26 kilogrammos (78,06 méter) szerrel is a világ idei legjobb eredményével rendelkező Szabados Ármin, szombathelyi dobó mellett hét másik atléta verseng a címért. A jelöltekre vasárnapig lehet szavazni. 

szabados ármin
Rangos díjat kaphat Szabados Ármin
Forrás: VN-archív

A sorrend a rajongók, az EA szakbizottsága, a szakírók, illetve az európai tagszövetségek szavazatai alapján áll össze. A kontinentális szövetség október 8-án és 9-én hozza nyilvánosságra a kategóriák első három helyezettjeinek nevét, a győzteseket pedig az EA október 25-én sorra kerülő gáláján hirdetik ki a georgiai Batumiban.

Szabados Ármin előadása

Mint arról beszámoltunk, a Haladás VSE programsorozatának első állomásaként az U20-as Európa-bajnok kalapácsvetővel rendeztek pódiumbeszélgetést, melynek fókuszában az ifjú sportoló idei remek eredményei voltak.

- Jövőre szeretnék 80 méter fölé jutni és sikeresen szerepelni az augusztusi Európa-bajnokságon. Ez azt jelenti, hogy konkrétan a negyedik hely környékére várom magamat. A távlati cél persze a 2028-as és a 2032-es olimpia lesz majd, de ezekkel kapcsolatban még korai lenni konkrétumokat megfogalmazni – mondta Szabados Ármin.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu