Sport

1 órája

SZKKA: a Dunaújváros a vendég - Pink pólóban melegítenek majd a vasi lányok

Címkék#kézilabda#sport#jótékonyság#SZKKA

A női kézilabda NB I 6. fordulójában szombaton 18 órakor a 10. helyen álló Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia (SZKKA) a 12. Dunaújvárosi KKA együttesét fogadja.

Pum András

A válogatott mérkőzések utáni szünetet követően hétvégén a 6. fordulóval folytatódik a  női kézilabda NB I. Az SZKKA együttese eddigi öt mérkőzésén egy-egy győzelmet és döntetlent valamint három vereséget gyűjtött be, így három ponttal a 10. helyen áll a tabellán. A szombathelyiek legutóbb 36-29-re kikaptak Esztergomban. 

SZKKA
Vasárnap hazai pályán játszik az SZKKA
Fotó: VN/SZKKA

A szombati vendég Dunaújváros öt meccséből négyet elveszített, egy döntetlent játszott, egy pontjával a 12. helyen szerénykedik. Az újvárosiak egyetlen pontjukat az utolsó előtti Budaörs vendégeként szerezték. A Zubai Gábor vezetőedző irányította piros-fehérek legeredményesebb játékosa 26 találatával Kellermann Dóra. Egyik gárda sem kezdte tehát jól a bajnokságot – mindenesetre a papírforma most a vasiak mellett szól.

Jótékony kezdeményezéshez csatlakozott az SZKKA

A Szombathelyi SZKKA csapata egy jótékonysági kezdeményezéshez csatlakozott. Mint az a klub honlapján olvasható:
„Október a mellrák elleni küzdelem hónapja”

A Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia NB I-es csapata idén is csatlakozik a figyelemfelhívó kezdeményezéshez, mert hisszük: a sport erejével együtt tehetünk az egészségért! A DKKA elleni mérkőzés előtt játékosaink rózsaszín pólóban melegítenek – ezzel fejezve ki támogatásukat mindazok felé, akik küzdenek vagy küzdöttek a betegséggel.

 

