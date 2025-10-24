SZKKA: a Dunaújváros a vendég - Pink pólóban melegítenek majd a vasi lányok

A válogatott mérkőzések utáni szünetet követően hétvégén a 6. fordulóval folytatódik a női kézilabda NB I. Az SZKKA együttese eddigi öt mérkőzésén egy-egy győzelmet és döntetlent valamint három vereséget gyűjtött be, így három ponttal a 10. helyen áll a tabellán. A szombathelyiek legutóbb 36-29-re kikaptak Esztergomban.

Vasárnap hazai pályán játszik az SZKKA

Fotó: VN/SZKKA

A szombati vendég Dunaújváros öt meccséből négyet elveszített, egy döntetlent játszott, egy pontjával a 12. helyen szerénykedik. Az újvárosiak egyetlen pontjukat az utolsó előtti Budaörs vendégeként szerezték. A Zubai Gábor vezetőedző irányította piros-fehérek legeredményesebb játékosa 26 találatával Kellermann Dóra. Egyik gárda sem kezdte tehát jól a bajnokságot – mindenesetre a papírforma most a vasiak mellett szól.

Jótékony kezdeményezéshez csatlakozott az SZKKA

A Szombathelyi SZKKA csapata egy jótékonysági kezdeményezéshez csatlakozott. Mint az a klub honlapján olvasható:

„Október a mellrák elleni küzdelem hónapja”