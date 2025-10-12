SZKKA: a végét jobban bírta az Esztergom

Mol Esztergom–Szombathelyi KKA (SZKKA) 36-29 (18-15). Esztergom, 800 néző. női NB I-es kézilabda-mérkőzés, vezette: Hargitai, Markó.

Pődör Rebeka nem csak az SZKKA, hanem az egész mezőny legeredményesebb játékosa volt 13 góljával

Fotó: VN-archív/Cseh Gábor

Esztergom: Bukovszky – Kovács A. 5, Ballai B. 4, Szöllősi-Zácsik 2, Kisfaludy 1, Faragó Lea 7, Schatzl 4. Csere: Herczeg (kapus), Majoros., Varga E. 6 (6), Horváth F., Jacques 4, Teplán, Hajtai 3, Szmolek, Ballai A. Edző: Elek Gábor

SZKKA: N. de Almeida – Szemes 1, Pődör B. 3, Pásztor 4, Ivancok-Soltic 4, Pődör R. 13 (7), Sallai. Csere: Simic (kapus), Djatevska 2, Varga N., Kiprijanovszka, Szeberényi, Smetková 2. Edző: Gyurka János.

Jól kezdték a mérkőzést a vasiak, az első percekben fej-fej mellett haladtak ellenfelünkkel és többször is sikerült egyenlítenünk. A félidő hajrájában az Esztergom pontosabban fejezte be támadásait, így 18-15-ös hazai vezetéssel zárult az első játékrész.

A második félidőben is elszántan küzdöttek a vasiak. A 46. percben pedig mindössze három gól volt a különbség (26-23). Ezt követően azonban több kiállítás és eladott labda nehezítette a helyzetüket, az Esztergom pedig gyors gólokkal növelte előnyét.

Így értékelt az SZKKA vezetőedzője

Gyurka János: – Dinamikusan, taktikusan és jól játszott az Esztergom. Az első félidőben megfelelő tempóban és fegyelmezetten kézilabdáztunk. A szünet után megtorpantunk, a végjátékra elfáradtunk fizikailag és mentálisan is, könnyű gólokat kaptunk. Sajnálom, hogy a hajrára nyílt ki az olló.