október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

SZKKA: a végét jobban bírta az Esztergom

Címkék#kézilabda#Esztergom#SZKKA

Amilyen jól kezdte, olyan rosszul fejezte be a mérkőzést a női kézilabda NB I-ben szereplő SZKKA. A vasiak 36-29-re kikaptak Esztergomban.

Pum András

Mol Esztergom–Szombathelyi KKA (SZKKA) 36-29 (18-15). Esztergom, 800 néző. női NB I-es kézilabda-mérkőzés, vezette: Hargitai, Markó.

SZKKA
Pődör Rebeka nem csak az SZKKA, hanem az egész mezőny legeredményesebb játékosa volt 13 góljával
Fotó: VN-archív/Cseh Gábor

Esztergom: Bukovszky – Kovács A. 5, Ballai B. 4, Szöllősi-Zácsik 2, Kisfaludy 1, Faragó Lea 7, Schatzl 4. Csere: Herczeg (kapus), Majoros., Varga E. 6 (6), Horváth F., Jacques 4, Teplán, Hajtai 3, Szmolek, Ballai A. Edző: Elek Gábor

SZKKA: N. de Almeida – Szemes 1, Pődör B. 3, Pásztor 4, Ivancok-Soltic 4, Pődör R. 13 (7), Sallai. Csere: Simic (kapus), Djatevska 2, Varga N., Kiprijanovszka, Szeberényi, Smetková 2. Edző: Gyurka János.

Jól kezdték a mérkőzést a vasiak, az első percekben fej-fej mellett haladtak ellenfelünkkel és többször is sikerült egyenlítenünk. A félidő hajrájában az Esztergom pontosabban fejezte be támadásait, így 18-15-ös hazai vezetéssel zárult az első játékrész.

A második félidőben is elszántan küzdöttek a vasiak. A 46. percben pedig mindössze három gól volt a különbség (26-23). Ezt követően azonban több kiállítás és eladott labda nehezítette a helyzetüket, az Esztergom pedig gyors gólokkal növelte előnyét.

Így értékelt az SZKKA vezetőedzője

Gyurka János: – Dinamikusan, taktikusan és jól játszott az Esztergom. Az első félidőben megfelelő tempóban és fegyelmezetten kézilabdáztunk. A szünet után megtorpantunk, a végjátékra elfáradtunk fizikailag és mentálisan is, könnyű gólokat kaptunk. Sajnálom, hogy a hajrára nyílt ki az olló.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu