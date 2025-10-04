október 4., szombat

Kézilabda

2 órája

SZKKA: az utolsó támadás nem sikerült...

Címkék#szombathelyi kézilabda#Pásztor#SZKKA

Az NB I.-es női kézilabda-bajnokság 4. fordulójában a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia hazai pályán játszott döntetlent a Vasas ellen.

Vaol.hu

A 10. SZKKA fogadta a 6. helyen álló Vasast – két közvetlen rivális lépett pályára.

Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–Vasas SC 32-32 (13-14). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 500 néző, NB I.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Bócz, Wiedemann.

SZKKA: De Almeida – Szemes, Kiprijanovszka, Pásztor 7, Pődör B. 4, Pődör R. 11/6, Sallai 3. Csere: Szimics (kapus), Török Fanni, Tolnai, Djatevszka, Varga N., Szeberényi, De Souza, Ivancok-Soltic 5, Smetková 2. Edző: Gyurka János.

Vasas: Tóth Nikolett – Arany 5, Dombi 2, Kekezovics 2, Szilovics 2, Tóth N. 3, Oláh 11/5. Csere: Vártok (kapus), Csire, Varjas 2, Mihály, Jakab, Nagy L., Sápi, Gáspár, Nagy N. 5/1. Edző: Konkoly Csaba.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2-6. 12. p.: 6-8. 17. p.: 8-8. 23. p.: 9-11. 26. p.: 12-12. 36. p.: 16-18. 42. p.: 19-21. 47. p.: 25-25. 53. p.: 28-28. 57. p.: 31-30.

Kiállítások: 4, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 7/6, ill. 6/6.

34-SZKKA_Gyor-CSG_4049
Fotó: Cseh Gábor

Gyengén kezdett a házigazda, öt perc után négy góllal vezetett a Vasas (2-6). Aztán fokozatosan „megérkezett a meccsbe” az SZKKA is. Kiélezett csatát szakított meg a szünet – ekkor még egy góllal a fővárosiak vezettek. A szívós vasi gárda fordulás után fokozta a tempót, az erőfeszítéseket pedig siker koronázta, a hajrára átvette a vezetést. Bő fél perccel a mérkőzés vége előtt egyenlített a Vasas. Maradt még idő egy hazai támadásra, ám az akciót nem sikerült góllal zárni – így a hazai együttesnek meg kellett elégednie a döntetlennel, az egy ponttal.

Gyurka János: – Nem kezdtünk jól, mínusz négyről kellett felzárkóznunk. Arra készültünk, hogy semlegesítjük az ellenfél átlövőit – ez részben sikerült. A végjátékban úgy éreztem, volt esélyünk a győzelemre, de a támadójátékunkba hiba csúszott. Tüzetesen elemezni kell a meccset, hogy levonjuk a tanulságokat.

