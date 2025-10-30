október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vereség

48 perce

SZKKA: húsz góllal kapott ki a vasi csapat

Címkék#kézilabda#debrecen#SZKKA

A női kézilabda NB I 7. fordulójában a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia (SZKKA) húsz góllal kikapott Debrecenben,

Pum András

DVSC Schaeffler–Szombathelyi KKA (SZKKA) 42-22 (21-13). Debrecen, 1050 néző. női NB I-es kézilabda-mérkőzés, vezette: Paska, Vastag.

SZKKA
A fekete mezes SZKKA nem tudott meglepetést okozni Debrecenben
Fotó: VN/SZKKA


DVSC-Schaeffler: Ryde – Toublanc 5 (1), Sercien-Ugolin 7 (5), Tóvizi 2, Thorleifsdóttir 2, Jovovic 4, Vámos M. 2. Csere: Placzek(kapus), Csernyánszki 2, Grosch 2, Hámori, Hornyák D. 1, Szabó N. 3, Juhász 3, Petrus 6, Csamangó 3 (1). Edző: Szilágyi Zoltán
Szombathelyi KKA: N. De Almeida – Szemes, Pődör B. 2, Pődör 7 (1), Pásztor N. 3, Ivancok-Soltic 5 (1), Sallai 1. Csere: Simic (kapus), Smetková 1, Török, M. De Souza, Varga N. 3, Kiprijanszkova Djatevska, Tolnai. Edző: Gyurka János.
Kiállítások: 10, illetve 2 perc
Hétméteresek: 10/8, illetve 4/2

Az első félidő első  felében kifejezetten jól tartotta magát a szombathelyi együttes, sőt a mérkőzés elején még vezetett is. (1-3). Később is összeszedetten kézilabdáztak a vendégek (8-9). A hazaiak sok hibával játszottak, a 17. percben azonban sikerült kiegyenlíteniók (10-10). Ezt követően viszont a debreceniek elkapták a fonalat és a szünetre már nyolc gólos (21-13) hazai előnnyel vonultak a csapatok.

A második félidőben viszont nem tudták felvenni a DVSC tempóját a vasiak. Mind támadásban, mind védekezésben több hibával játszottak, amit a hazai csapat könyörtelenül kihasznált, így a különbség tovább nőtt. A mérkőzés végül 42–22-es hazai győzelemmel zárult.

Az SZKKA az első félidő nagy részében játszott jól, ezután a DVSC magára talált és végül simán győzött.

Az SZKKA edzője: volt egy jó húsz percünk

Gyurka János: – Hatalmas gratuláció a Debrecennek, megtisztelt minket azzal, hogy hatvan percig koncentráltan kézilabdázott. Nekünk volt egy jó húsz percünk, fegyelmezett játékkal, aztán viszont tíz perc alatt elintéztük magunkat. Sajnos a padról jövő játékosaink ma nem tudtak segíteni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu