SZKKA: húsz góllal kapott ki a vasi csapat

DVSC Schaeffler–Szombathelyi KKA (SZKKA) 42-22 (21-13). Debrecen, 1050 néző. női NB I-es kézilabda-mérkőzés, vezette: Paska, Vastag.

A fekete mezes SZKKA nem tudott meglepetést okozni Debrecenben

Fotó: VN/SZKKA



DVSC-Schaeffler: Ryde – Toublanc 5 (1), Sercien-Ugolin 7 (5), Tóvizi 2, Thorleifsdóttir 2, Jovovic 4, Vámos M. 2. Csere: Placzek(kapus), Csernyánszki 2, Grosch 2, Hámori, Hornyák D. 1, Szabó N. 3, Juhász 3, Petrus 6, Csamangó 3 (1). Edző: Szilágyi Zoltán

Szombathelyi KKA: N. De Almeida – Szemes, Pődör B. 2, Pődör 7 (1), Pásztor N. 3, Ivancok-Soltic 5 (1), Sallai 1. Csere: Simic (kapus), Smetková 1, Török, M. De Souza, Varga N. 3, Kiprijanszkova Djatevska, Tolnai. Edző: Gyurka János.

Kiállítások: 10, illetve 2 perc

Hétméteresek: 10/8, illetve 4/2

Az első félidő első felében kifejezetten jól tartotta magát a szombathelyi együttes, sőt a mérkőzés elején még vezetett is. (1-3). Később is összeszedetten kézilabdáztak a vendégek (8-9). A hazaiak sok hibával játszottak, a 17. percben azonban sikerült kiegyenlíteniók (10-10). Ezt követően viszont a debreceniek elkapták a fonalat és a szünetre már nyolc gólos (21-13) hazai előnnyel vonultak a csapatok.

A második félidőben viszont nem tudták felvenni a DVSC tempóját a vasiak. Mind támadásban, mind védekezésben több hibával játszottak, amit a hazai csapat könyörtelenül kihasznált, így a különbség tovább nőtt. A mérkőzés végül 42–22-es hazai győzelemmel zárult.

Az SZKKA az első félidő nagy részében játszott jól, ezután a DVSC magára talált és végül simán győzött.

Az SZKKA edzője: volt egy jó húsz percünk

Gyurka János: – Hatalmas gratuláció a Debrecennek, megtisztelt minket azzal, hogy hatvan percig koncentráltan kézilabdázott. Nekünk volt egy jó húsz percünk, fegyelmezett játékkal, aztán viszont tíz perc alatt elintéztük magunkat. Sajnos a padról jövő játékosaink ma nem tudtak segíteni.