SZKKA: Pődör Rebekát kiállították, de így is nyertek a vasiak

A női kézilabda NB I 6. fordulójában a Szombathelyi KKA izgalmas meccsen egyetlen találattal legyőzte a Dunaújvárost.

Pum András

Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia (SZKKA)–Dunaújvárosi Kohász KA 32-31 (19-15). Szombathely, 500 néző, női NB I-es kézilabda-mérkőzés, vezette: Bóna, Földesi.

SZKKA
Az SZKKA beállósa, Pásztor Noémi jól játszott, öt gólt dobott
Fotó: VN/SZKKA


SZKKA: De Almeida – Szemes 5, Invancok-Soltic 5 (3), Pásztor. 5, Pődör R. 7 (4), Pődör B. 3, Sallai 3. Csere: Simic (kapus), Török F. 2, Tolnai, Djatevska 1, Varga N., Szeberényi, M. De Souza, Kiprijanovszka, Smetková 1. Edző: Gyurka János.
DKKA: Bartulovic – Paróczy 1, Agócs 2, Lakatos P., Rosa 9 (5), Kellermann 6 (1), Fehér 1. Csere: Wéninger (kapus), Terzics 1, Török Fanni 1, Horváth A. 1, Luchies 1, Popovic 1, Kerekes, Román  4, Gajdos 3. Edző: Zubai Gábor.
Az első félidőben magabiztosan kézilabdázott a hazai csapat, a védekezés és a kapusteljesítmény is rendben volt, támadásban pedig több szép megoldást láthattak a nézők. A második játékrész elején támadásban továbbra is hatékonyan játszottak a vasiak és tartották előnyüket. A 45. percben egy szerencsétlen ütközés után Pődör Rebekát kiállították,  miután a játékvezetők szabálytalannak ítélték a megmozdulását. Az eset némileg megtörte az SZKKA játékát, de végül a hazai csap egy gólt megtartott előmyéből.

Az SZKKA edzőjének értékelése

Gyurka János: – Az első félidőben minden működött, amit megbeszéltünk, kézben tartottuk a meccset. A második játékrészt pocsékul kezdtük, elbizonytalanodtunk, magunkra húztuk a Dunaújvárost. Sokat dolgozunk, ennek azonban nem mindig van látszata. Kellettek a jó egyéni teljesítmények is a sikerhez.  
 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
