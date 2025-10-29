SZKKA: távoli túra a hétközi fordulóban

Hétközi fordulót rendeznek a női kézilabda NB I-ben – a legutóbb a Dunaújvárost egy góllal, 32-31-re legyőző, a Szilágyi Zoltán irányította Debrecen vendége lesz. A hajdúságiak kiváló formában vannak, mind a hat bajnoki mérkőzésüket megnyerték, a harmadik helyen állnak a tabellán. A debreceniek az előző körben 36-17-re győztek Balatonbogláron a NEKA otthonában. Hazai pályán mindkét meccsüket tíz góllal – Vasas 31-21, Dunaújváros 35-25 – nyerték. Legeredményesebb játékosuk az olimpiai és világbajnok francia Sercien-Ugolin Oceane, aki 38 találattal a góllövőlista harmadik helyén áll.

Legutóbb, a Dunaújváros ellen győzelmet ünnepelhetett az SZKKA

Fotó: VN/SZKKA

Az SZKKA a Dunaújváros elleni győzelmének köszönhetően előrelépett a 8. helyre, a vasiaknak öt pontjuk van. A szombathelyiek számára nem kis érvágás, hogy nem számíthatnak a szombaton kiállított Pődör Rebekára.