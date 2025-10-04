október 4., szombat

Kézilabda: a Vasast fogadja az SZKKA a Haladás Sportkomplexumban

A női kézilabda NB I. 4. fordulójában szombaton 18 órakor Szombathelyi KKA-Vasas SC mérkőzést rendeznek a Haladás Sportkomplexumban.

Pum András

A szombathelyiek egy vereséggel és két győzelemmel a tabella 10. helyén állnak. A kék-fehérek kikaptak Győrött és Székesfehérváron, hazai pályán pedig legyőzték a Kozármislenyt. szkka

SZKKA
A kézilabda NB I-ben az SZKKA a Vasast fogadja
Fotó: VN/SZKKA

SZKKA-Vasas a Haladás Sportkomplexumban

A vendég Vasas csapata két győzelemmel és egy vereséggel, négy ponttal a tabella hatodik helyén tanyázik. Az angyalföldiek a rajton 27-25-re verték a DKKA-t, majd 31-21-re kikaptak Debrecenben,  aztán a fővárosban 36-31-re verték a NEKA csapatát. A piros-kékek legeredményesebb játékosa három forduló után Szilovics Fanni, 17 találattal.

A Szombathelyi KKA-Vasas SC mérkőzés szombaton 18 órakor a Haladás Sportkomplexumban kezdődik.

 

