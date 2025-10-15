október 15., szerda

Labdarúgás

30 perce

Videó: így zrikálta nyilatkozatában Varga Barnabást Szoboszlai Dominik

Baráti ugratás a nagy nyilvánosság előtt.

Ahogy arról beszámoltunk, óriási bravúrt ért el Portugáliában a magyar válogatott a világbajnoki-selejtezők negyedik mérkőzésén azzal, hogy a hosszabbítás perceiben 2-2-re mentette a találkozót. A magyar csapat fantasztikusan játszott, rászolgált az idegenben szerzett egy pontra. A mieink második gólját egy igazán tetszetős akció végén Szoboszlai Dominik szerezte. A találat előtti egyik kulcsmomentum viszont a szentpéterfai kötődésű csatár, Varga Barnabás nevéhez fűződik, aki átlépte a labdát, így juthatott el a csapatkapitányhoz, aki az üres kapuba helyezte a labdát. 

Szoboszlai Dominik gólja utáni öröm
Szoboszlai Dominik gólja utáni öröm
Forrás: MLSZ

Szoboszlai Dominik nem hagyta ki Varga Barnabás zrikálását

Amikor a találkozó után a riporterek Szoboszlai Dominiket kérdezték az egyenlítő találatról, nagy mosollyal az arcán nem hagyta ki Varga Barnabás zrikálását sem. Ők egyébként a pályán kívül is nagyon jó viszonyban vannak, egy kis baráti ugratás pedig még a nagy nyilvánosság előtt is belefér. Visszatérve a riporter kérdésére, hogy mi járt Szoboszlai fejében a gól előtti pillanatban, amikor Lukács Dániel bepasszolta középre a labát az alábbi választ adta:

Reméltem, hogy nem a rövidet rúgja, mert nem volt már erőm bemenni. De a Barni ott volt és végre gondolkozott is, és átlépte a labdát 

- mondta mosolyogva Szoboszlai Dominik. 

@sportal.hu Szoboszlai Dominik a 93. percben szerzett góljáról#football #sportal #hungary #magyarvalogatott #portugal🇵🇹 #cr7 #szoboszlai ♬ eredeti hang – Sportal.hu - Sportal.hu

 

 

 

