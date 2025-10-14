12 perce
Teke NB I: csákányi siker a vasi rangadón
A teke NB I 6. fordulójában a vasi rangadót a Csákánydoroszló nyerte a Sárvári Kinizsi ellen. Rangadót veszített Pápán a Nagynizdó, a tavalyi bajnokot verte a Szentgotthárd II.
Csákánydoroszlói TE-Sárvári Kinizsi 6:2 (3301-3252) Zalaegerszeg, NB I-es tekemérkőzés.
Csákánydoroszló: Déri 577, Sütő 530, Horváth R. 551, Márton 541, Danyi 558, Meixner 544. Játékos-edző: Danyi Krisztián.
Sárvári Kinizsi: Németh A. 567, Farkas 598, Gombos 530, Csirkovits 502, Banai 506, Tóth P. 549. Játékos-edző: Farkas Imre.
Az első sorban osztoztak a csapatok a pontokon, csákányi részről Déri Márton, a sárvári csapatból Farkas Imre volt a pontszerző szép játékkal – 58 fával elhúzott a vendégcsapat. A középső sorban Horváth Roland és Márton Gergő is stabilan játszva szerezte meg pontokat, valamint ledolgozta a fa hátrányt is, két fa plusz már a csákányiak mellett volt. A befejező sorban a hazai csapat növelni tudta előnyét, Danyi Krisztián a pontot is megszerezte, így a kiegyensúlyozottabb játékának köszönhetően a Csákánydoroszló otthon tartotta a nagyon fontos két pontot a végig sportszerű és izgalmas vasi rangadón.
Ifjúsági: 4:0 (1013-996) Velekei 519, Simon B. 494, illetve Németh M. 507, Bödő 489.
Fülöp Borozó&Zöldfa Italker-Mosonszentmiklós 1:7 (3303-3378) Sárvár, NB I-es tekemérkőzés.
Fülöp Borozó: Bejczi 538, Boucsek 521, Németh A. 545, Vass 549, Tóth Á. 557, Rozmán 593. Játékos-edző: Vass László.
Ezen a mérkőzésen a sárváriak nem tudták teljesítményk legjavát nyújtani. Az első gurítástól az utolsóig, esélyünk sem volt a pontszerzésre. A vendéggárda nagyon jól kihasználta, hogy az egész hazai csapat tudása alatt teljesített.
Ifjúsági: 4:0 (1024-790) Korcz/Somogyi 525, Kovács Á./Bejczi L. 499.
Nagy skalpot gyűjtött be a szentgotthárdi tekecsapat
Szentgotthárdi VSE II.-Ajka Kristály 6:2 (3471-3445) Szentgotthárd, NB I-es tekemérkőzés.
Szentgotthárd II: László 552, Karba L. 595, Horváth P. 611, Németh L. 614, Cserpnyák Á. 583, Paár 516. Játékos-edző: Györke Tamás.
A tavalyi bajnok ellen lépett pályára a Szentgotthárd II. László az első sorban közepes teljesítménye nem ért pontot. Társa, Karba kiegyensúlyozott jó eredménye csapatpontot ért: 1:1 volt az állás, de 22 fa a vendégeknek. A második sorban nagyszerű gotthárdi hatszázasok születtek. Horváth Patrik (611) felnőtt NB I-es bemutatkozása parádésan sikerült, mellette Németh László (614) régi önmagát mutatva nyert. Ekor már 3:1 volt a szentgotthárdiaknak és 35 fával vezettek. Végén Cserpnyák Árpád küzdős játéka pontot ért, míg Paár most nem találta a pálya egyszerűségét. A vasiaknak összességében azonban sikerült az idei legjobb eredményünkkel megszerezni a győzelmet.
Ifjúsági: 0:4 (942-1047) Kropf N. 453, Végvári 489.
Pápai Vasas-Szombathely TOPIDO Nagymizdó 5:3 (3340-3232) Pápa, NB I-es tekemérkőzés.
Szombathely TOPIDO Nagymizdó: Polgár 573, Bagi I. 559, Krancz 544, Dugár/Szuklics 494, Nagy J. 545, Hegedüs 517. Játékos-edző: Polgár Károly.
Két veretlen, a listavezető és a második helyezett csapat találkozott Pápán. A nagy téttel bíró párharcot a vasi alakulat kezdte jobban, Polgár és Bagi révén mindkét pont a vendégekhez került. A folytatásban Krancz további pontot szerzett, míg a Dugárt váltó Szuklics ellen a hazaiak is begyűjtöttek egy pontot, ekkor csekély 14 fa különbség volt a vasi csapat javára. A befejező sorban azonban a jól játszó hazaiak esélyt sem hagytak a vendégeknek Nagy és Hegedüs is vereséget szenvedett, így a Szombathely TOPIDO Nagymizdó SE is elveszítette veretlenségét.
- Ifjúsági: 3:1 (1012-950) Krancz 488, Szabó B. 462.