október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sport

21 perce

Teke NB I: csákányi siker a vasi rangadón

Címkék#sport#teke#teke NB I

A teke NB I 6. fordulójában a vasi rangadót a Csákánydoroszló nyerte a Sárvári Kinizsi ellen. Rangadót veszített Pápán a Nagynizdó, a tavalyi bajnokot verte a Szentgotthárd II.

Pum András

Csákánydoroszlói TE-Sárvári Kinizsi 6:2 (3301-3252) Zalaegerszeg, NB I-es tekemérkőzés.

teke
Németh László, a Szentgotthárd II. tekecsapatának játékosa remekül játszott
Fotó: VN- Archív/Unger Tamás

Csákánydoroszló: Déri 577, Sütő 530, Horváth R. 551, Márton 541, Danyi 558, Meixner 544. Játékos-edző: Danyi Krisztián.

Sárvári Kinizsi: Németh A. 567, Farkas 598, Gombos 530, Csirkovits 502, Banai 506, Tóth P. 549. Játékos-edző: Farkas Imre.

Az első sorban osztoztak a csapatok a pontokon, csákányi részről Déri Márton, a sárvári csapatból Farkas Imre volt a pontszerző szép játékkal – 58 fával elhúzott a vendégcsapat. A középső sorban Horváth Roland és Márton Gergő is stabilan játszva szerezte meg pontokat, valamint ledolgozta a fa hátrányt is, két fa plusz már a csákányiak mellett volt. A befejező sorban a hazai csapat növelni tudta előnyét, Danyi Krisztián a pontot is megszerezte, így a kiegyensúlyozottabb játékának köszönhetően a Csákánydoroszló otthon tartotta a nagyon fontos két pontot a végig sportszerű és izgalmas vasi rangadón.
Ifjúsági: 4:0 (1013-996) Velekei 519,  Simon B. 494, illetve Németh M. 507, Bödő 489. 

Fülöp Borozó&Zöldfa Italker-Mosonszentmiklós 1:7 (3303-3378) Sárvár, NB I-es tekemérkőzés.

Fülöp Borozó: Bejczi 538, Boucsek 521, Németh A. 545, Vass 549, Tóth Á. 557, Rozmán 593. Játékos-edző: Vass László.

Ezen a mérkőzésen a sárváriak nem tudták teljesítményk legjavát nyújtani. Az első gurítástól az utolsóig, esélyünk sem volt a pontszerzésre. A vendéggárda nagyon jól kihasználta, hogy az egész hazai csapat tudása alatt teljesített.

Ifjúsági: 4:0 (1024-790) Korcz/Somogyi 525, Kovács Á./Bejczi L. 499.

Nagy skalpot gyűjtött be a szentgotthárdi tekecsapat

Szentgotthárdi VSE II.-Ajka Kristály 6:2 (3471-3445) Szentgotthárd, NB I-es tekemérkőzés.

Szentgotthárd II: László 552, Karba L. 595, Horváth P. 611, Németh L. 614, Cserpnyák Á. 583, Paár 516. Játékos-edző: Györke Tamás.

A tavalyi bajnok ellen lépett pályára a Szentgotthárd II. László az első sorban közepes teljesítménye nem ért pontot. Társa, Karba kiegyensúlyozott jó eredménye csapatpontot ért: 1:1 volt az állás, de 22 fa a vendégeknek. A második sorban nagyszerű gotthárdi hatszázasok születtek. Horváth Patrik (611) felnőtt NB I-es bemutatkozása parádésan sikerült,  mellette Németh László  (614) régi önmagát mutatva nyert. Ekor már 3:1 volt a szentgotthárdiaknak és 35 fával vezettek. Végén Cserpnyák Árpád küzdős játéka pontot ért, míg Paár most nem találta a pálya egyszerűségét. A vasiaknak összességében azonban sikerült az idei legjobb eredményünkkel megszerezni a  győzelmet.

Ifjúsági: 0:4 (942-1047) Kropf N. 453, Végvári 489.

Pápai Vasas-Szombathely TOPIDO Nagymizdó 5:3 (3340-3232) Pápa, NB I-es tekemérkőzés.

Szombathely TOPIDO Nagymizdó: Polgár 573, Bagi I. 559, Krancz 544, Dugár/Szuklics 494, Nagy J. 545, Hegedüs 517. Játékos-edző: Polgár Károly.

Két veretlen, a listavezető és a második helyezett csapat találkozott Pápán. A nagy téttel bíró párharcot a vasi alakulat kezdte jobban, Polgár és Bagi révén mindkét pont a vendégekhez került. A folytatásban Krancz további pontot szerzett, míg a Dugárt váltó Szuklics ellen a hazaiak is begyűjtöttek egy pontot, ekkor csekély 14 fa különbség volt a vasi csapat javára. A befejező sorban azonban a jól játszó hazaiak esélyt sem hagytak a vendégeknek Nagy és Hegedüs is vereséget szenvedett, így a Szombathely TOPIDO Nagymizdó SE is elveszítette veretlenségét. 

  • Ifjúsági: 3:1 (1012-950) Krancz 488, Szabó B. 462. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu