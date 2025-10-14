Teke NB I: csákányi siker a vasi rangadón

Csákánydoroszlói TE-Sárvári Kinizsi 6:2 (3301-3252) Zalaegerszeg, NB I-es tekemérkőzés.

Németh László, a Szentgotthárd II. tekecsapatának játékosa remekül játszott

Fotó: VN- Archív/Unger Tamás

Csákánydoroszló: Déri 577, Sütő 530, Horváth R. 551, Márton 541, Danyi 558, Meixner 544. Játékos-edző: Danyi Krisztián.

Sárvári Kinizsi: Németh A. 567, Farkas 598, Gombos 530, Csirkovits 502, Banai 506, Tóth P. 549. Játékos-edző: Farkas Imre.

Az első sorban osztoztak a csapatok a pontokon, csákányi részről Déri Márton, a sárvári csapatból Farkas Imre volt a pontszerző szép játékkal – 58 fával elhúzott a vendégcsapat. A középső sorban Horváth Roland és Márton Gergő is stabilan játszva szerezte meg pontokat, valamint ledolgozta a fa hátrányt is, két fa plusz már a csákányiak mellett volt. A befejező sorban a hazai csapat növelni tudta előnyét, Danyi Krisztián a pontot is megszerezte, így a kiegyensúlyozottabb játékának köszönhetően a Csákánydoroszló otthon tartotta a nagyon fontos két pontot a végig sportszerű és izgalmas vasi rangadón.

Ifjúsági: 4:0 (1013-996) Velekei 519, Simon B. 494, illetve Németh M. 507, Bödő 489.

Fülöp Borozó&Zöldfa Italker-Mosonszentmiklós 1:7 (3303-3378) Sárvár, NB I-es tekemérkőzés.

Fülöp Borozó: Bejczi 538, Boucsek 521, Németh A. 545, Vass 549, Tóth Á. 557, Rozmán 593. Játékos-edző: Vass László.

Ezen a mérkőzésen a sárváriak nem tudták teljesítményk legjavát nyújtani. Az első gurítástól az utolsóig, esélyünk sem volt a pontszerzésre. A vendéggárda nagyon jól kihasználta, hogy az egész hazai csapat tudása alatt teljesített.

Ifjúsági: 4:0 (1024-790) Korcz/Somogyi 525, Kovács Á./Bejczi L. 499.

Nagy skalpot gyűjtött be a szentgotthárdi tekecsapat

Szentgotthárdi VSE II.-Ajka Kristály 6:2 (3471-3445) Szentgotthárd, NB I-es tekemérkőzés.

Szentgotthárd II: László 552, Karba L. 595, Horváth P. 611, Németh L. 614, Cserpnyák Á. 583, Paár 516. Játékos-edző: Györke Tamás.

A tavalyi bajnok ellen lépett pályára a Szentgotthárd II. László az első sorban közepes teljesítménye nem ért pontot. Társa, Karba kiegyensúlyozott jó eredménye csapatpontot ért: 1:1 volt az állás, de 22 fa a vendégeknek. A második sorban nagyszerű gotthárdi hatszázasok születtek. Horváth Patrik (611) felnőtt NB I-es bemutatkozása parádésan sikerült, mellette Németh László (614) régi önmagát mutatva nyert. Ekor már 3:1 volt a szentgotthárdiaknak és 35 fával vezettek. Végén Cserpnyák Árpád küzdős játéka pontot ért, míg Paár most nem találta a pálya egyszerűségét. A vasiaknak összességében azonban sikerült az idei legjobb eredményünkkel megszerezni a győzelmet.