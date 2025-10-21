Teke NB I: Fülöp Borozó-siker a vasi rangadón

Csákánydoroszlói TE–Fülöp Borozó&Zöldfa Italker 1:7 (3183-3386). Zalaegerszeg, NB I-es tekemérkőzés, 1. forduló.

A Szombathely TOPIDO Nagymizdó tekecsapatának fiatal játékosa, Bagi Milán 601 fát ütött

Fotó: Archív/Unger Tamás

Csákánydoroszló: Horváth F. 507, Sütő 550, Déri 553, Márton G. 509, Danyi/Kolosits 524, Velekei 540. Játékos-edző: Danyi Krisztián.

Fülöp Borozó: Csuka 581, Rozmán 537, Vass 560, Boucsek 524, Kondora 589, Tóth Á. 595. Játékos-edző: Vass László.

A sárvári vendégcsapat végig kiegyensúlyozott, eredményes és magabiztos játékkal megérdemelten szerezte meg a két bajnoki csapatpontot.

Ifjúsági: 0:4 (1016-1044). Mihály 516, Simon B. 500, illetve Kovács Á/Korcz 523, Somogyi 521.

Sima nagymizdói tekesiker

Szombathely TOPIDO Nagymizdó SE–Péti MTE 7:1 (3511-3312). Szombathely, VAOSZ-csarnok, NB I-es rekemérkőzés, 1. forduló.

Nagymizdó: Bagi I. 615, Rejtli L 591, Polgár 584, Bagi M. 601, Nagy J./Csercsics 528, Koczfán 592. Játékos-edző: Polgár Károly.

Az első fordulóból elhalasztott meccsen a vasi csapat a tabellán azonos pontszámmal álló Pétet fogadta. A mérkőzés a vártnál simábban alakult, hiszen hazai oldalról szinte mindenki nagyszerű eredményt ért el, beállítva ezzel a csapatpályacsúcsot is. A Szombathely TOPIDO Nagymizdó győzelme ilyen nagy arányban is megérdemelt. Külön érdekesség, hogy a mérkőzés két legjobb eredményét Bagi Imre (615) és fia Bagi Milán (601) érte el, mindketten átlépte a bűvös hatszáz fás eredményt. Az elmaradt mérkőzés pótlása után a vasi csapat a tabella második helyén áll.

Ifjúsági: 3:1 (1046-104