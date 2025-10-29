Teke NB I: nagymizdói siker a vasi derbin

Ajka Kristály–Fülöp Borozó&Zöldfa Italker 3:5 (3106-3125). Ajka, NB I-es tekemérkőzés.

Polgár Károly, a nagymizdói tekecsapat játékos-edzője 567 fát ütött

Fotó: Archív/Unger Tamás

Fülöp Borozó: Bejczi 499, Csuka 516, Vass 501, Kondora/Boucsek 478, Rozmán 553, Tóth Á. 578. Játékos-edző: Vass László.

Remek mérkőzésen gyűjtötte be a két pontot a sárvári együttes.

Ifjúsági: 3:1 (977-975). Kovács Á, 475, Korcz/Somogyi 500.

Értékes sárvári pont a pápai tekecsapat ellen

Sárvári Kinizsi–Pápai Vasas TK 4:4 (3311-3300). Sárvár, NB I-es tekemérkőzés.

Sárvári Kinizsi: Balázs 546, Farkas I. 532, Németh A. 551, Gombos 577, Banai 547, Tóth P. 558. Játékos-edző: Farkas Imre.

A meccs előtt a pápai csapat veretlenül, százszázalékos teljesítménnyel vezette a tabellát. Nem kezdődött jól a vasiak számára a mérkőzés, az első páros után 0-2 volt az állás, a pápaiak 68 fával vezettek. A középső sorban Németh Attila több fát ütve nem tudta megszerezni a csapatpontot, míg Gombos a Sárvár aznapi legjobb eredményével ledolgozta a fahátrányt. Az utolsó forduló előtt a győzelemhez a hazaiaknak szükségük lett volna mindkét csapatpontra és a négy fás előny megtartására. előre. A csapatpontól egyre futotta,de a fát sikerült megfordítaniuk a sárváriaknak, így 4:4-es döntetlennel zárult a mérkőzés.

Ifjúsági: 4:0 (1050-964). Németh M. 504, Bödő 546.

Szombathely TOPIDO Nagymizdó SE–Szentgotthárdi VSE II 6:2 (3447-3378). Szombathely, VAOSZ-csarnok, NB I-es tekemérkőzés.

Nagymizdó: Bagi I. 574, Bagi M. 555, Polgár 567, Hegedüs P. 595, Nagy J. 552, Koczfán 604. Játékos-edző: Polgár Károly.

Szentgotthárd II: Cserpnyák Á. 557, Karba L. 572, Németh B. 549, Horváth P. 593, Kovács G. 548, Györke 559. Játékos-edző: Györke Tamás.

Egy újabb Vas vármegyei rangadón ismét bebizonyosodott, hogy a tabellán elfoglalt helyezés mit sem számít, az esélyesebb Szombathely TOPIDO Nagymizdó alaposan megizzadt a győzelemért. A nyitó sorban felváltva estek a csapatpontok, hazai oldalról Bagi Imre szerezte meg, az összfa egyenlő volt így a középső sorban gyakorlatilag újrakezdődött a minden. A folytatásban Polgár hozta a pontot, míg Hegedüs (595) jól játszva hiába ért el több fát ellenfelénél, a csapatpont a vendégeké lett. Ekkor 2:2 volt az állás, a hazaiak 20 fával vezettek és egy őrült végjáték vette kezdetét. Koczfán (604), aki a mérkőzés legjobbja lett és Nagy is gyengén indította a mérkőzést, félidőben már a vendégek vezettek 17 fával. Az utolsó két szettben aztán „megérkezett” mindkét hazai játékos is a meccsbe és a Nagymizdó a maga javára fordította a mérkőzést.